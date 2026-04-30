 Cambios en la Dirección General de Transportes
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Anuncian cambios en la Dirección General de Transportes

La nueva titular de la DGT, Pai Escobar, asume en sustitución de Mynor González.

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Autoridades del Ministerio de Comunicaciones brindan conferencia de prensa el jueves, 30 de abril de 2026., CIV
Autoridades del Ministerio de Comunicaciones brindan conferencia de prensa el jueves, 30 de abril de 2026. / FOTO: CIV

Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) brindaron una conferencia de prensa este jueves, 30 de abril, para dar a conocer el desarrollo de acciones a cargo de la cartera y anunciar cambios en la Dirección General de Transportes (DGT).

El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, informó que Pai Ela Escobar asume como nueva titular de la DGT en sustitución de Mynor González, quien pasará al Vicedespacho de Transportes.

Tras el anuncio de su nombramiento, la nueva directora expresó: "asumo hoy con humildad la Dirección General de Transportes, con un compromiso firme que es acelerar la modernización del transporte, consolidando con transparencia los avances logrados",

Añadió que su gestión se basará en una premisa innegociable, que es la transparencia en todos los procesos. También mencionó que se hará una ejecución operativa y administrativa siguiendo la estrategia de trabajo de la actual administración, con los lineamientos y visión del viceministro.

"Porque los guatemaltecos no pueden esperar más por un servicio eficiente. Nuestra meta es ambiciosa, pero realista. Dentro de los tres ejes fundamentales está el marco normativo, nosotros en este momento necesitamos una ley moderna, a la altura de las necesidades del siglo XXI, así también la transformación digital", expresó Escobar.

La nueva funcionaria enfatizó que el tiempo del transportista es valioso y ya se cuenta con herramientas digitales que serán utilizadas de la mejor manera para poder tener resultados exitosos.

Destaca fortalecimiento de la institución

La recién nombrada jefa de la DGT brindó detalles durante la conferencia acerca de su plan de trabajo. Mencionó que uno de los puntos primordiales es la modernización del transporte, en el marco de la cual anunció que se lanzará el nuevo portal institucional, con unificación de usuarios y autenticación centralizada.

En cuanto al eje de la sistematización y transparencia, compartió que desde julio se iniciará la digitalización de manera progresiva de todos los trámites. "Queremos eliminar la burocracia de los trámites engorrosos en la Dirección General de Transportes. Valoramos el tiempo de nuestros usuarios, de los transportistas, y sabemos que así también estamos aportando nuestro granito de arena al pueblo de Guatemala", puntualizó.

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