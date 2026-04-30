 Irán no estará presente en el congreso de la FIFA en Canadá
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Irán no estará presente en el congreso de la FIFA en Canadá

La delegación de Federación Iraní de Futbol (FFI) denunció insultos en la inmigración canadiense.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estará en Congreso de la FIFA en Canadá
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estará en Congreso de la FIFA en Canadá / FOTO: EFE

La delegación de Federación Iraní de Futbol (FFI) regresó a Irán tras sufrir "insultos" en la inmigración canadiense en Toronto y no participará en el 76 congreso de la FIFA que se celebra este jueves en Vancouver, Canadá, informaron medios iraníes.

La delegación iraní estaba liderada por el presidente de la FFI, Mehdi Taj, ex miembro de la Guardia Revolucionaria, y abandonó el país norteamericano tras "al comportamiento inadecuado de los funcionarios de inmigración en el aeropuerto y un insulto dirigido a una de las ramas más prestigiosas de las Fuerzas Armadas iraníes", informó la agencia Tasnim.

Según este medio vinculado con la Guardia Revolucionaria, Taj y otros miembros de la delegación como el secretario general de la FFI, Hedayat Mombini, y el vicesecretario general, Hamed Momeni, tenían "visados oficiales" válidos para entrar en el país, pero cogieron un vuelo a Turquía tras el supuesto incidente.

Canadá designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista en 2024.

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La participación de Irán en el Mundial se mantiene en el calendario previsto, según la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones.

Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra, después de que Washington iniciará el conflicto contra la República Islámica el 28 de febrero, ahora paralizado por una tregua.

Recientemente, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, que jugarán sus partidos de la fase de grupos en Santa Clara (California) y Seattle, pero que no se permitirá el acceso al país de personal técnico de la federación de ese país que, según Washington, tiene lazos con la Guardia Revolucionaria.

El congreso anual de la FIFA se celebra este jueves en Vancouver con la asistencia de 211 federaciones nacionales en un contexto marcado por los preparativos finales del Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, y que será el primero con 48 selecciones.

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Conoce la solicitud formal hecha por Paolo Zampolli, un enviado especial de Estados Unidos.

*Información EFE.

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