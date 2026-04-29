El Mundial 2026 tendrá sanciones históricas

La FIFA implementará nuevas reglas disciplinarias en el Mundial: entre los ejemplos sancionables, taparse la boca al discutir podría derivar en expulsión directa.

La aprobación de nuevas reglas para el Mundial de 2026 marca un antes y un después en la manera en que se regula la conducta dentro del terreno de juego. La FIFA ha decidido endurecer las sanciones con el objetivo de promover un fútbol más transparente, respetuoso y libre de discriminación. Estas modificaciones entrarán en vigor en el marco de la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y podrían ser adoptadas de forma anticipada por otras competiciones internacionales.

Uno de los cambios más llamativos se centra en la prohibición de taparse la boca durante intercambios verbales en el campo. A partir de esta normativa, cualquier jugador que recurra a este gesto en medio de una discusión podrá ser expulsado de inmediato. La medida busca evitar que los futbolistas oculten posibles insultos o comentarios ofensivos, especialmente aquellos de carácter racista. Según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, si un jugador siente la necesidad de cubrir su boca al hablar, se presume que está diciendo algo indebido.

Vinícius fue víctima de insultos en partido de UEFA Champions League ante Benfica - EFE

FIFA e IFAB endurecen las conductas dentro del campo

Esta decisión surge como respuesta a incidentes recientes que han puesto en evidencia la persistencia del racismo en el fútbol. Uno de los casos más mediáticos involucró al argentino Gianluca Prestianni y al brasileño Vinícius Jr., durante un partido europeo en el que se denunciaron insultos discriminatorios. Aunque el acusado negó los hechos, recibió una sanción disciplinaria, lo que intensificó el debate sobre la necesidad de mecanismos más eficaces para detectar y castigar estas conductas.

Además, la FIFA ha introducido una segunda modificación relacionada con las protestas hacia las decisiones arbitrales. A partir del Mundial 2026, abandonar el terreno de juego como señal de desacuerdo con el árbitro será motivo de expulsión inmediata. Esta norma también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que inciten a los jugadores a retirarse del campo. En caso de que esta acción provoque la suspensión definitiva del partido, el equipo infractor perderá automáticamente el encuentro.

El origen de esta medida se encuentra en episodios recientes de indisciplina colectiva, como el ocurrido en la Copa Africana de Naciones, donde una selección abandonó el campo en protesta por una decisión arbitral. A partir de ahora, la FIFA busca garantizar que el desarrollo de los partidos no se vea interrumpido por este tipo de acciones. Con estas reformas, el organismo rector del fútbol mundial envía un mensaje claro: el respeto, la transparencia y la integridad serán pilares fundamentales en la nueva era del fútbol internacional.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE

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