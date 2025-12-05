Definidos los grupos del Mundial de la FIFA 2026

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo oficial del Mundial 2026, un evento que reunió a algunas de las figuras más influyentes del fútbol mundial. El escenario elegido fue el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., donde se definieron los grupos de la próxima Copa del Mundo en medio de un ambiente de expectativa global.
La edición de 2026 será histórica no solo por su formato ampliado, sino también por celebrarse en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo arrancará el jueves 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 19 de julio de 2026, marcando una de las competiciones más grandes y ambiciosas organizadas por la FIFA.
Grupos del Mundial 2026
|GRUPO
|SELECCIONES
|Grupo A
|México, Corea del Sur, Sudáfrica, Repechaje UEFA D
|Grupo B
|Canadá, Suiza, Catar, Repechaje UEFA A
|Grupo C
|Brasil, Marruecos, Escocia, Haití
|Grupo D
|Estados Unidos, Australia, Paraguay, Repechaje UEFA C
|Grupo E
|Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
|Grupo F
|Países Bajos, Japón, Túnez, Repechaje UEFA B
|Grupo G
|Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda
|Grupo H
|España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde
|Grupo I
|Francia, Senegal, Noruega, Repechaje intercontinental 2
|Grupo J
|Argentina, Austria, Argelia, Jordania
|Grupo K
|Portugal, Colombia, Uzbekistán, Repechaje intercontinental 1
|Grupo L
|Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana
La FIFA dará a conocer el calendario actualizado de partidos del Mundial 2026 este sábado 6 de diciembre a las 11:00 horas (horario de Guatemala), 24 horas después de haberse celebrado el sorteo final. El anuncio, transmitido en directo desde Washington D. C., revelará la distribución completa de los 104 encuentros, incluidos sedes y horarios, marcando un hito clave en la preparación del torneo. La presentación estará dirigida por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a varias leyendas del fútbol y representantes de las 42 selecciones ya clasificadas, además de delegados de los equipos que aún buscan su boleto mundialista.
Durante el evento, expertos y analistas invitados ofrecerán sus primeras impresiones sobre los emparejamientos y compartirán datos relevantes, además de comentar los desafíos logísticos de un Mundial que será acogido por tres países. Toda la transmisión estará disponible en las plataformas oficiales de la FIFA, incluyendo su sitio web y su canal de YouTube, para asegurar que los aficionados alrededor del mundo puedan seguir el anuncio en tiempo real. La versión definitiva del calendario se publicará en marzo, una vez concluidos los torneos clasificatorios restantes y definidas las seis selecciones que completarán el cupo mundialista.