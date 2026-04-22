Piden que Italia sustituya a Irán en la Copa Mundial 2026

Administración de Estados Unidos ha enviado una solicitud formal a la FIFA para que la selección de Italia, que no logró boleto mundialista para la edición 2026, que organiza USA, México y Canadá, sea la que reemplace al seleccionado iraní de futbol.
La noticia sale cuando existe en la actualidad una alta tensión entre Estados Unidos e Irán, quienes apuran plazos para una negociación que pueda alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente. Se prevé que sea en Islamabad (Pakistán).
"El enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, ha remitido una solicitud formal a Gianni Infantino, presidente del organismo gestor del futbol mundial, la FIFA; y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como coanfitrión del torneo, en el que propone reenganchar a Italia en la competición en sustitución de Irán, porque argumenta que una selección con cuatro títulos mundiales en la historia, como la italiana, no puede permanecer fuera del mayor espectáculo deportivo del planeta", señala el diario El País, que toma como base de su información a The Financial Time.
Sucede que dicho medio informativo de origen británico adelantó que Zampolli, un alto funcionario de la Casa Blanca, "recomendó al presidente estadounidense Donald Trump que, la FIFA reemplace a Irán con Italia en la próxima Copa del Mundo".
"Confirmo que le he sugerido a Trump y (al presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy nativo de Italia y sería un sueño ver a los ‘Azzurri’ en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar la inclusión", dijo el enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, al Financial Times.
Postura de FIFA ante Irán
FIFA mantiene una posición firme: los partidos de Irán se jugarán según el calendario original en territorio estadounidense, y espera que el equipo participe sin cambios.
Irán solicitó trasladar sus partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos a México, debido a las tensiones y el conflicto armado con Estados Unidos e Israel.
En ese sentido, la FIFA rechazó esta petición por razones logísticas y confirmó que no hay planes B, C o D.
El presidente Gianni Infantino y la organización han reiterado que el torneo se desarrollará "según el calendario anunciado".
México también confirmó que FIFA no aceptará el cambio, por lo que ante la petición hecha por Zampolli tendría la misma respuesta de FIFA, negativa a cambios de última hora.