 Trump podría retomar negociaciones con Irán el viernes
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Trump podría retomar negociaciones con Irán el viernes

"Es posible", respondió Trump, al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas horas.

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Donald Trump da declaraciones a los medios en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump da declaraciones a los medios en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar el próximo viernes las negociaciones con Irán en Pakistán, después de que el alto el fuego fuera prorrogado de forma indefinida.

"Es posible", respondió Trump en declaraciones al diario The New York Post, al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

Alto el fuego extendido

Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

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Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Teherán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Washington cuando se den las "condiciones necesarias y razonables" y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Irán insiste en que no reabrirá Ormuz

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y EE. UU. aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que su país no reabrirá Ormuz hasta que EE. UU. levante el bloqueo naval.

"La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto el fuego", advirtió en X Qalibaf, una de las figuras políticas más visibles de la República Islámica en estos momentos.

El político y ex guardia revolucionario dijo que el alto el fuego está siendo vulnerado ahora mismo, en su opinión, por el "bloqueo naval y el secuestro de la economía mundial" por parte estadounidense y por los ataques israelíes contra Líbano.

"No lograron (EE. UU. e Israel) sus objetivos mediante la agresión militar, ni los lograrán mediante la intimidación. La única vía para avanzar es aceptar los derechos de la nación iraní", aseguró.

El mensaje de Qalibaf se produce en medio del estancamiento de las negociaciones entre Irán y EE. UU. tras días de incertidumbre sobre si las delegaciones lideradas por JD Vance y el iraní Qalibaf se volverían a sentar en Islamabad tras el primer contacto directo los pasados 11 y 12 de abril.

*Con información de EFE

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