 El petróleo brent cae un 9 % y el Texas casi un 12 % tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz
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El petróleo brent cae un 9 % y el Texas casi un 12 % tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz

La reapertura cuenta con tres condiciones como son que los buques deben coordinar su paso con las fuerzas iraníes, transitar por la ruta indicada y no tener lazos con los países enemigos, es decir Estados Unidos e Israel.

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Imagen de archivo de una refinería de petróleo. , Foto EFE
Imagen de archivo de una refinería de petróleo. / FOTO: Foto EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este viernes 17 de abril, un 11,45 %, hasta los 83,85 dólares el barril, después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., restaron 10,84 dólares respecto a la jornada anterior, cuando el precio del crudo cerró por encima de los 90 dólares el barril.

En el acumulado semanal, el WTI ha perdido 12,72 dólares por barril, equivalente a un 13,2 %, en una semana marcada por el alivio de las tensiones geopolíticas tras el anuncio del alto el fuego y la reapertura del estrecho.

El lunes 2 de marzo, en su primera sesión tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el petróleo cerró en 71,23 dólares por barril, un 15,1 % menos que al cierre de hoy.

Araqchí afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

Según los medios iraníes, la reapertura cuenta con tres condiciones como son que los buques deben coordinar su paso con las fuerzas iraníes, transitar por la ruta indicada y no tener lazos con los países enemigos, es decir Estados Unidos e Israel.

No obstante, las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, subrayaron que, si se mantiene el bloqueo marítimo estadounidense, el tránsito por el estrecho de Ormuz volverá a cerrarse.

El cese de las hostilidades entre el Líbano e Israel fue anunciado ayer por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras mantener llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

El mandatario dijo hoy en una entrevista con Axios que espera llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra "dentro de uno o dos días".

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) indicó este viernes que ha impedido el paso de un total de 19 buques desde que comenzó esta semana el bloqueo naval a Irán.

El bloqueo de esta ruta ha interrumpido el flujo de unos 13 millones de barriles de crudo al día, según estiman los analistas de ING.

Irán declara “totalmente abierto” el estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego

La reapertura del estratégico estrecho por el que transita un 20 % del petróleo mundial después de que la pasada noche entrase en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel

EFE

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