 Irán declara "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego
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Irán declara "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz hasta el fin del alto el fuego

La reapertura del estratégico estrecho por el que transita un 20 % del petróleo mundial después de que la pasada noche entrase en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel

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Estrecho de Ormuz, EFE
Estrecho de Ormuz / FOTO: EFE

Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

La ruta mencionada por el jefe de la diplomacia iraní consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Araqchí anunció la reapertura del estratégico estrecho por el que transita un 20 % del petróleo mundial después de que la pasada noche entrase en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las 10 condiciones del alto el fuego el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que han muerto más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.

Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.

Estados Unidos, por su parte, impuso su propio bloqueo a los buques que tengan como destino o provengan de puertos iraníe,s después de que las dos partes no alcanzaran un acuerdo en las negociaciones que mantuvieron el sábado pasado en Islamabad con Pakistán como mediador.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó ayer que ve posible no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán que miércoles porque cree que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz, que incluya entre otras cuestiones la reapertura de Ormuz.

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EFE

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