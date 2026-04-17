 Irán rechaza un alto el fuego temporal y pide poner fin a la guerra en toda la región
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Irán rechaza un alto el fuego temporal y pide poner fin a la guerra en toda la región

El Gobierno de Irán rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y exige buscar el fin definitivo de la guerra en toda la región.

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Ondean banderas de Irán, EFE
Ondean banderas de Irán / FOTO: EFE

El Gobierno de Irán rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y exige buscar el fin definitivo de la guerra en toda la región, incluyendo Líbano y el mar Rojo, dijo este viernes en Turquía el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.

"Esta es nuestra línea roja: no aceptamos un alto el fuego temporal, porque este círculo vicioso de utilizar la diplomacia para luego lanzar una guerra debe terminar aquí de una vez por todas", dijo Khatibzadeh a la agencia turca Anadolu en el Foro de Antalya, un encuentro diplomático internacional inaugurado hoy.

La paz que se negoció se debe extender a todas las zonas de conflicto en la región, "desde Líbano al mar Rojo", agregó el viceministro, subrayando que así se lo habían dejado claro a la delegación estadounidense en el encuentro de Islamabad el sábado pasado.

Khatibzadeh recordó que el estrecho de Ormuz, vía marítima vital para la mayor parte del petróleo y gas que producen los países árabes, "estaba abierto a la navegación durante milenios, aunque es parte del territorio iraní" y acusó a Estados Unidos e Israel de haber provocado su cierre "con su guerra no provocada".

"Irán está totalmente comprometido con ver este estrecho abierto para siempre, pero se debe definitivamente adoptar un nuevo protocolo acorde a la situación, no solo para la seguridad sino para el pasaje seguro y para aspectos medioambientales que nos preocupan", dijo el diplomático.

"Si esta guerra termina para siempre, si Estados Unidos abandona sus posiciones maximalistas y acepta unas condiciones justas, si asimila la realidad en el terreno y que nadie puede violar la ley internacional y agredir otro país y respeta la soberanía de Irán, entonces el estrecho de Ormuz será un estrecho de calma y para siempre", aseguró Khatibzadeh.

También el presidente de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el ministro de Exteriores paquistaní, Muhammad Ishaq Dar, participan en el Foro de Antalya, que se inauguró hoy y se clausurará el domingo.

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Desde el pasado domingo, el mandatario y el pontífice han protagonizado críticas cruzadas a raíz de la firme postura de Papa León XIV con respecto a la guerra en Irán.

VÍA EFE

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