 Trump defiende que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa
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Trump defiende que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa

Desde el pasado domingo, el mandatario y el pontífice han protagonizado críticas cruzadas a raíz de la firme postura de Papa León XIV con respecto a la guerra en Irán.

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Donald Trump, Foto EFE
Donald Trump / FOTO: Foto EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este jueves que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa León XIV, al que acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear después de días de desencuentros públicos con el pontífice por su postura en contra de la guerra.

"No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el papa pueda decir lo que quiera -y quiero que diga lo que quiera-, pero puedo estar en desacuerdo con él. El papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear", declaró Trump a la prensa antes de viajar a Las Vegas.

"El papa tiene que entenderlo. Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados. Él tiene que entender que este es el mundo real. Es un mundo cruel", añadió.

Trump repitió en varias ocasiones la simpatía que, según él, le guarda el hermano del pontífice, Louis Prevost, a quien considera un partidario del movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo, por sus siglas en inglés).

"Estoy seguro de que el papa también es un tipo estupendo. No lo he conocido, pero discrepo con él", dijo el republicano.

Desde el pasado domingo, el mandatario y el pontífice han protagonizado críticas cruzadas a raíz de la firme postura de Robert Prevost con respecto a la guerra en Irán y en favor de la paz, por la que Trump le acusó de ser "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

Este jueves, León XIV cargó de nuevo, durante una visita a Camerún, en contra de quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos".

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Vía EFE

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