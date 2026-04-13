 Trump Elimina Foto Controversial Representándose como Cristo
Internacionales

Donald Trump elimina la foto que publicó representándose como Cristo

A través de redes sociales, el republicano publicó la foto en la que se le ve con una túnica en color blanco y rojo, tocando la frente de un enfermo posado sobre una cama.

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

La reciente publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia en las redes sociales después de que compartiera una imagen en la que aparece caracterizado como Jesucristo.

La imagen, presuntamente generada mediante Inteligencia Artificial, fue difundida poco tiempo después de que Trump lanzara duras críticas contra el Papa León XIV, acusándolo de ser complaciente con sectores de la izquierda radical.

Este lunes, Donald Trump eliminó de su cuenta en su propia red social, Truth Social, la imagen que había publicado y lo ha hecho tras recibir comentarios negativos incluso de figuras cristianas ultraconservadores, que lo han tachado de blasfemia.

Foto embed
Donald Trump - X

En la imagen, el mandatario estadounidense toca la frente de un hombre enfermo recostado en una cama. Destacan detalles como estelas de luz que emergen desde sus manos y la presencia de una enfermera, un militar, la Estatua de la Libertad y la bandera de Estados Unidos, así como elementos simbólicos relacionados con la guerra

Isabel Brown, presentadora de un podcast católico, calificó la imagen de "francamente repugnante e inaceptable", además de una "interpretación errónea" del "renacimiento de la fe en Cristo" del pueblo estadounidense.

Otro comunicador ultracatólico, Michael Knowles, normalmente alineado con Trump, afirmó que al presidente le convenía "tanto espiritual como políticamente, borrar la foto", "sin importar la intención" que tuviera al difundirla.

El papa León XIV responde “sin miedo” a Trump

“No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta... No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, dijo el papa.

Ataques contra el Papa León XIV

Este gesto se dio tras una serie de declaraciones donde Dondald Trump señaló al Papa León XIV de ser "complaciente con la izquierda" y cuestionó duramente su gestión al frente de la Iglesia Católica

A través de un mensaje en Truth Social, Trump instó al papa a enfocarse en sus deberes como líder religioso y evitar la política, argumentando que su actuación "está perjudicando a la iglesia".

Trump sugirió además que León XIV ocupó el cargo pontificio en gran parte por su nacionalidad estadounidense, afirmando que esta elección era vista como la mejor forma de manejar la relación con su administración.

Añadió que el papa debería estar agradecido por su presencia en la Casa Blanca, insinuando que sin su apoyo, León XIV no habría llegado al Vaticano.

En su publicación Trump escribió: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano. Desafortunadamente, la debilidad de León contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, que es uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos".

El expresidente finalizó sus declaraciones recomendando al papa "enmendar su papel como líder", priorizar el sentido común y dejar de "complacer a la izquierda radical".

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