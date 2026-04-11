 Confusión por inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU.
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Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistán

Irán anuncia inicio de diálogo con EE. UU.; Casa Blanca se pronuncia.

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Fuerzas de seguridad cerca del centro de prensa para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad., EFE.
Fuerzas de seguridad cerca del centro de prensa para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad. / FOTO: EFE.

Medios iraníes informaron que ya han comenzado las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, en medio de versiones encontradas sobre las condiciones que rodean el eventual diálogo.

Según reportes desde Teherán, el proceso de conversaciones habría iniciado con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que permita el cese definitivo de los combates en Oriente Medio.

Sin embargo, un alto funcionario estadounidense desmintió que Washington haya aceptado una de las principales exigencias iraníes: la liberación de activos bloqueados en el extranjero como resultado de las sanciones impuestas durante la administración de Donald Trump.

Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado todavía", señaló el funcionario en un comunicado emitido por la Casa Blanca, contradiciendo directamente la versión difundida por medios iraníes.

¿Hay acuerdos de paz?

Teherán había reiterado previamente que cualquier acuerdo de paz debe incluir el desbloqueo de sus activos financieros y el fin de la ofensiva de Israel contra Hezbolá en el Líbano, condiciones que considera indispensables para sentarse a negociar.

Antes de estos reportes, una fuente iraní de alto rango declaró a la agencia Reuters, bajo condición de anonimato, que Estados Unidos habría accedido a descongelar dichos fondos. Según esa versión, la medida permitiría que los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar ideológico de Irán, reabran el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

En paralelo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sostuvo una reunión en Islamabad con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. De acuerdo con el gobierno pakistaní, ese encuentro marcó el inicio de conversaciones de paz orientadas a poner fin a la guerra en la región.

Las versiones contrapuestas reflejan la fragilidad del proceso y la falta de claridad sobre si las negociaciones han comenzado formalmente o si aún permanecen en una fase preliminar. Mientras tanto, las condiciones planteadas por ambas partes evidencian los desafíos que enfrenta cualquier intento de alcanzar un acuerdo duradero.

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