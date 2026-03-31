Infantino confirma que Irán si participará en el Mundial

La participación de Irán en el Mundial 2026 ha generado un intenso debate en medio de un contexto geopolítico particularmente tenso. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue contundente al asegurar que la selección iraní sí disputará el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de las tensiones internacionales y las dudas surgidas en los últimos días, el máximo organismo del fútbol mundial mantiene firme su postura de no alterar el calendario ni la lista de participantes.
Las declaraciones de Infantino llegan luego de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, sugiriera la posibilidad de que el equipo no acudiera al torneo como forma de protesta ante acciones militares de Estados Unidos e Israel. No obstante, desde la FIFA se ha insistido en separar el deporte de los conflictos políticos. En palabras del propio Infantino: "Sabemos cuál es la situación, muy complicada. Trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones. La selección de Irán y todas las demás".
Irán jugará en territorio estadounidense
El dirigente también defendió el derecho deportivo del equipo iraní a participar, recordando que su clasificación se logró en el campo. "Es la selección de la gente. La gente puede estar en contra o a favor del gobierno de cualquier país. Pero Irán representa a su gente y se clasificaron deportivamente. Es un país de fútbol, queremos que juegue y va a jugar el Mundial. No hay planes B, C o D. Es el plan A", afirmó con firmeza, descartando cualquier alternativa que implique su exclusión.
A pesar de las preocupaciones sobre la seguridad —especialmente tras las declaraciones del expresidente Donald Trump—, la FIFA no contempla modificar las sedes ni trasladar los partidos fuera de Estados Unidos. Irán está previsto en el grupo G, donde enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. En este contexto, Infantino concluyó con un mensaje que resume la postura del organismo: "Vivimos en un complejo geopolítico muy complejo... nuestro objetivo y trabajo es la unión, hacer puentes para todos".