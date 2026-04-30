 Apoyan la continuidad de Infantino como presidente de FIFA
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África apoya la continuidad de Infantino como presidente de la FIFA

El respaldo de la CAF fortalece la posición de Gianni Infantino de cara a las elecciones de la FIFA.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Agencia EFE

El respaldo del fútbol africano a la continuidad de Gianni Infantino marca un momento significativo en la política deportiva internacional. La Confederación Africana de Fútbol anunció de forma unánime su apoyo a la posible reelección del actual presidente de la FIFA para el periodo 2027-2031, consolidando así un bloque de influencia determinante dentro del organismo rector del fútbol mundial.

La decisión, respaldada por las 54 federaciones miembro de la CAF, refleja una alineación estratégica que otorga a África un peso relevante en el próximo proceso electoral. No es un detalle menor si se considera que este continente representa cerca de una cuarta parte del total de asociaciones afiliadas a la FIFA. Este apoyo colectivo envía un mensaje claro sobre la valoración positiva que muchas federaciones africanas hacen de la gestión de Infantino durante la última década.

Gianni Infantino, favorito a reeleción

En paralelo, el impulso político hacia la continuidad del dirigente suizo-italiano también ha encontrado eco en Sudamérica. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, expresó públicamente su deseo de que Infantino vuelva a postularse. En sus declaraciones, destacó las transformaciones impulsadas bajo su liderazgo desde 2016, cuando asumió el cargo tras la salida de Sepp Blatter, subrayando la necesidad de mantener esa línea de cambio en los años venideros.

Este respaldo internacional llega en un contexto particularmente relevante, a pocas semanas del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que contará por primera vez con 48 selecciones. La magnitud del evento y su impacto global elevan la importancia de la estabilidad institucional dentro de la FIFA, haciendo que las alianzas políticas cobren aún más protagonismo en la antesala de la competición.

Sin embargo, el panorama no está exento de controversias. En medio de debates sobre gobernanza, derechos humanos y decisiones institucionales, algunas voces críticas también han emergido en Europa. La Federación de Fútbol de Noruega ha cuestionado iniciativas recientes, como el denominado "Premio de la Paz", cuya primera entrega al político estadounidense Donald Trump generó opiniones divididas. Así, mientras África y Sudamérica consolidan su respaldo, el futuro de Infantino sigue marcado por un equilibrio entre apoyos estratégicos y cuestionamientos que definirán el rumbo de la FIFA en los próximos años.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE

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