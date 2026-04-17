De los nueve presidentes de la FIFA y de los cinco interinos, solamente los suizos Joseph Blatter y Gianni Infantino están vivos.

El 21 de mayo de 1904 en un edificio trasero de La Unión de Sociedades Francesas de Deportes Deportivos (USFSA, por sus siglas en inglés), la cual tenía sede en París, Francia, fue fundada la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Su primer presidente fue el francés Robert Guérin de 1904 a 1906. Posteriormente, el inglés Daniel Burley Woolfall tomó la presidencia de 1906 a 1918 (12 años).

Tras Burley vinieron dos presidentes interinos: El neerlandés Cornelis August Wilhelm Hirschmann (1918 a 1920) y el francés Jules Rimet (1920 al 1921), quien después de un año en el interinato saltó a ser el tercer presidente de la FIFA y estuvo de 1921 a 1954, un total de 33 años.

El alemán Rodolphe Seeldrayers fue el cuarto presidente entre 1954 y 1955, tras ese año, llegó el interino Arthur Drewry (inglés) de 1955 a 1956, y de 1956 a 1961 ya se estableció como el quinto dirigente máximo que había tenido la FIFA.

Gianni Infantino envía un mensaje a la FEDEFUT en la reinauguración del CAR A través de un video, el presidente de la FIFA, celebró la reinauguración de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la FEDEFUT y dejó claro que “seguirán trabajando juntos para futuros objetivos”.

Los últimos cuatro: Rous, Havelange, Blatter e Infantino

Desde la década de los 60 hasta el tiempo actual, la FIFA ha tenido cuatro presidentes titulares y uno interino, el caso del camerunés Issa Hayatou (2015 y 2016), quien estuvo en la transición del mandato de Joseph Blatter y Gianni Infantino.

El inglés Stanley Rous fue el sexto presidente de la FIFA entre 1961 y 1974; luego llegó a sustituirlo el brasileño João Havelange de 1974 a 1998 (24 años).

El octavo presidente de la FIFA fue el suizo Joseph Blatter de 1998 a 2015 (17 años de reinado) hasta que llegaron los escándalos de corrupción, que terminaron con la presidencia de Blatter, ahí fue cuando apareció por un año Issa Hayatou.

Y desde el 2016 a la fecha, el suizo Gianni Infantino es el mandamás de la FIFA, en un periodo que suma ya 10 años.

De los nueve presidentes de la FIFA y de los cinco interinos, solamente los suizos Joseph Blatter y Gianni Infantino viven.

Gianni Infantino es el actual presidente de la FIFA - ag2022official

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