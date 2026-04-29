Nuevo lanzamiento: Moneda de Q1 del Banco de Guatemala

El Banco de Guatemala acaba de emitir una exclusiva moneda conmemorativa que ya está dando de qué hablar entre coleccionistas y aficionados a la numismática en el país. Se trata de una pieza de Q1 que rinde homenaje al legado del reconocido escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, figura clave en la literatura latinoamericana y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967.
Esta nueva emisión destaca no solo por su valor simbólico, sino también por su presentación. A diferencia de años anteriores, donde las monedas conmemorativas venían en empaques más simples, esta edición incorpora un diseño renovado con la fotografía de Asturias y detalles institucionales del Banco de Guatemala.
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BANCO DE GUATEMALA PRESENTA NUEVA MONEDA CONMEMORATIVA. 50 años del fallecimiento del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. #numismatica #numismaticadeguatemala #bancodeguatemala #billetes #monedas♬ sonido original - Numismática Las Argollas
En cuanto a su disponibilidad, se trata de una edición limitada: únicamente se emitieron 3,000 piezas, de las cuales 500 cuentan con certificado y numeración, lo que incrementa su valor dentro del mercado numismático. La moneda presenta detalles cuidadosamente elaborados. En el anverso, se puede observar la inscripción "República de Guatemala", el año 2024 y el escudo nacional.
Mientras tanto, en el reverso, destaca la efigie de Miguel Ángel Asturias junto a su nombre y la inscripción "Premio Nobel de Literatura 1967". Además, aparecen dos fechas clave: 1974 y 2024, en conmemoración de los 50 años de su fallecimiento.
Más de la moneda conmemorativa
Entre sus características técnicas, esta pieza cuenta con un diámetro de 40 milímetros, un peso de 27 gramos y está fabricada con una aleación de plata de 925 milésimas, lo que garantiza su calidad y durabilidad. El lanzamiento se dio en el marco de una charla magistral organizada por el Banco de Guatemala, centrada en la vida y obra del autor.
Durante este evento, algunos asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir esta codiciada moneda.
Sin duda, esta emisión no solo celebra la historia literaria del país, sino que también impulsa el interés por la numismática en Guatemala, convirtiéndose en una pieza imprescindible para quienes valoran la cultura, el arte y la historia nacional.