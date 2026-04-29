Hoy en Guatemala: ¡El Día Sin Sombras, un Fenómeno Único!

Este miércoles 29 de abril Guatemala experimenta el primer día sin sombra de 2026, un fenómeno astronómico que ocurre únicamente dos veces al año. El evento, conocido también como tránsito cenital o Sol cenital, sucede cuando el astro se posiciona exactamente sobre el territorio guatemalteco, provocando que los objetos verticales prácticamente no proyecten sombra al mediodía.
De acuerdo con el Insivumeh, el momento exacto se produce alrededor de las 11:59 horas, cuando la luz solar incide de forma directa sobre la superficie. Según el asesor de física Edgar Cifuentes, del Departamento de Física de la Universidad de San Carlos, son en realidad tres días, del 28 al 30 de abril, los que permiten apreciar el fenómeno, aunque el 29 es el más propicio para observarlo en su máxima expresión.
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No te pierdas este 29 de abril el día sin sombra, podrás observar este fenómeno en horas del medio día. Conoce aquí los detalles. SomosINSIVUMEH PasiónPorLaCiencia AlPuebloDignoSeLeResponde CIV ClimaGT♬ sonido original - INSIVUMEH - INSIVUMEH
Para apreciar el fenómeno, se recomienda ubicar un objeto vertical, como un poste o una botella, en un espacio abierto y observar cómo su sombra desaparece momentáneamente al mediodía. Eso sí, la curiosidad debe ir acompañada de precaución: el Insivumeh recomienda evitar la exposición prolongada al Sol, usar bloqueador solar y ubicarse en lugares con sombra durante la observación, ya que la radiación ultravioleta puede causar daños en la piel.
Las autoridades también aconsejan usar prendas de manga larga, sombrero y lentes oscuros para proteger los ojos. El día sin sombra representa una oportunidad para acercarse a la astronomía de forma sencilla y comprender mejor la relación entre la Tierra y el Sol.
Otro día sin sombra
La palabra que define a quienes habitan ese instante sin sombra es "ascios", término que significa precisamente eso: sin sombra. El concepto fue divulgado en Guatemala por el escritor y columnista Guillermo Vassaux, y el fenómeno fue calculado originalmente por el astrónomo guatemalteco Vicente Rivas en los años veinte del siglo pasado.
La segunda aparición del día sin sombra en 2026 está programada para el 13 de agosto, por lo que quienes no puedan observarlo hoy tendrán una segunda oportunidad antes de que termine el año.