 Mejor Aeropuerto de Centroamérica y Posición de Guatemala
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¿Cuál es el mejor aeropuerto de Centroamérica y en qué posición se encuentra el de Guatemala?

El Aeropuerto Internacional La Aurora vuelve a estar en la conversación regional tras figurar en un importante ranking internacional.

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Aeropuerto La Aurora,
Aeropuerto La Aurora / FOTO:

El Aeropuerto Internacional La Aurora logró posicionarse dentro de los mejores aeropuertos de Centroamérica y el Caribe en el ranking 2026 de Skytrax, uno de los más prestigiosos a nivel mundial. De acuerdo con el informe publicado por El Financiero, basado en los World Airport Awards 2026, Guatemala se ubicó en el cuarto lugar regional, consolidando su presencia entre las principales terminales aéreas del istmo.

Este resultado refleja la percepción de los pasajeros sobre la calidad del servicio, infraestructura y experiencia de viaje en el país. El ranking es liderado por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, de Costa Rica, seguido por las terminales de Curazao y El Salvador.

En ese contexto, el Aeropuerto Internacional La Aurora se posiciona como el cuarto mejor aeropuerto de Centroamérica y el Caribe, superando a otros destinos importantes de la región. Este reconocimiento forma parte de una evaluación global realizada por la firma Skytrax, que desde 1999 mide la satisfacción de los usuarios en más de 500 aeropuertos alrededor del mundo.

La metodología incluye aspectos clave como limpieza, eficiencia en los procesos de seguridad, atención al cliente, señalización y comodidad en las instalaciones. El estudio se basa en encuestas realizadas entre agosto de 2025 y febrero de 2026, en las que participaron viajeros de más de 100 nacionalidades, lo que convierte este ranking en un referente internacional dentro de la industria aeronáutica.

Más de los mejores aeropuertos de Centroámerica y El Caribe

Para Guatemala, este resultado representa un avance importante en la percepción de su principal aeropuerto, que históricamente ha enfrentado retos en infraestructura y modernización.  Sin embargo, su inclusión en el top 5 regional evidencia mejoras en la experiencia del pasajero y en los servicios ofrecidos.

Además, este tipo de reconocimientos impacta directamente en la imagen del país como destino turístico y de negocios, ya que los aeropuertos son la primera impresión para miles de visitantes internacionales.

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A nivel global, los World Airport Awards 2026 fueron encabezados por grandes terminales asiáticas, como el aeropuerto Changi de Singapur, lo que demuestra la alta competitividad en estándares de calidad aeroportuaria.

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