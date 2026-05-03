Amaño de partidos: Abren investigación contra José Calderón

Luego de que el delantero de Sporting San Miguelito, Gustavo Herrera, señalara en sus redes sociales a su compañero, el portero José Calderón de amañar partidos, la Liga Panameña de Futbol abrió de oficio una investigación contra el meta que en muchos años defendió las camisolas de varios equipos en la Liga Nacional, entre ellos, el Xelajú M. C.
"La Liga Panameña de Futbol ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo entre Alianza y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competencia", señaló el ente que regula la máxima competencia de clubes en Panamá.
De acuerdo al comunicado emitido por la Liga Panameña de Futbol, se ha solicitado a la Unidad de Integridad de la liga, se cite a las partes involucradas "para que rindan las explicaciones correspondientes".
Respecto a la jugada que pone en el ojo del huracán al futbol panameño y en especial a José Calderón, la Liga Panameña de Futbol asegura: "La Liga reconocer que en el futbol pueden existir errores propios del juego. Sin embargo, también es claro que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional".
Postura del Sporting San Miguelito
Por su parte, el Sporting San Miguelito, club de Gustavo Herrera y José Calderón, aseveraron: "Hemos identificado con preocupación indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del futbol".
En esa línea, el Sporting San Miguelito informa que ya presentaron denuncias ante La Liga de Futbol Panameña y la Federación Panameña de Futbol donde han solicitado "investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales". Y argumentan: "Los hechos observados en la jornada más reciente refuerzas estas preocupaciones".
En el comunicado, Sporting San Miguelito detalla: "Somos enfáticos, bajo prácticas irregulares o manipuladas, no es posible competir en igualdad de condiciones".
La jugada de la polémica al final del Alianza vs Sporting, Gustavo Herrera abandonó la cancha frustrado tras la jugada...— Ricardo Icaza (@ricardoicaza7) May 3, 2026
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