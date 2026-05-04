El Clásico: dónde seguir en vivo el Barcelona vs. Real Madrid

El mundo del fútbol se prepara para vivir una nueva edición del clásico más esperado: el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga española. Este duelo, programado para el domingo 10 de mayo, no solo representa una rivalidad histórica, sino también un partido decisivo que podría definir el rumbo del campeonato en su recta final.
El Barcelona llega con una ventaja significativa en la tabla de posiciones, acumulando 88 puntos frente a los 77 del Real Madrid. Con solo 12 unidades aún en disputa, el conjunto blaugrana tiene la gran oportunidad de proclamarse campeón de LaLiga si logra al menos un empate en este encuentro. De concretarse este escenario, el título quedaría asegurado con cuatro jornadas todavía por disputarse, marcando una temporada dominante para el equipo catalán.
¿Cómo seguir el Barcelona vs. Real Madrid?
Para los aficionados en Guatemala, este vibrante compromiso podrá seguirse a través de Tigo Sports y Sky Sports, las únicas cadenas con derechos de transmisión en el país. Estas plataformas ofrecerán una cobertura completa del partido, permitiendo a los seguidores disfrutar cada detalle de este choque de gigantes desde la comodidad de sus hogares.
Asimismo, quienes prefieran la emoción de la narración radial podrán sintonizar el 89.7 FM de Emisoras Unidas o acceder a la transmisión en línea.
Además, el minuto a minuto estará disponible en redes sociales bajo la cuenta @EUDeportes, brindando actualizaciones constantes para no perderse ninguna jugada clave. Sin duda, será una jornada imperdible para los amantes del fútbol.