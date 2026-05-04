Intentos de asalto impactan en el tránsito en la capital

Diferentes incidentes relacionados con la violencia se han generado este lunes, 4 de mayo, en la Ciudad de Guatemala. Las autoridades les dan seguimiento a los hechos y han señalado el impacto que estos hechos, que podrían tratarse de intentos de asalto, tienen en la movilidad vehicular en áreas de las zonas 12 y 18.
De acuerdo con información compartida por Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, se originó una persecución policial en la ruta al Atlántico tras recibirse alertas sobre un posible asalto dentro de un bus.
Las fuerzas de seguridad lograron detener la unidad sobre el puente Lomas del Norte, en zona 18, e iniciaron con las diligencias correspondientes en seguimiento al caso.
"Ahora han parado a un hombre y lo están revisando, pidiendo solvencia y al parecer lo trasladarán a una estación policial", detalló el funcionario.
Agregó que debido a este incidente se encuentra afectado el tránsito en el carril derecho, yendo hacia la colonia Atlántida.
Otro intento de asalto
Montejo confirmó otro hecho violento durante esta mañana. Mencionó que desconocidos dispararon contra la conductora de un vehículo en la calzada Atanasio Tzul 9-20, zona 12.
El funcionario compartió que, de forma preliminar, se conoció que hubo un intento de asalto en el marco del cual unos motoristas detuvieron el vehículo y amenazaron con arma de fuego a la víctima.
"De acuerdo con la información, la conductora se opuso al robo y le dispararon de manera frontal, directa, en el lado del piloto. En el vidrio se hicieron de dos a tres disparos, pero la señora logró tirarse al suelo del vehículo y está ilesa", dijo durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Añadió que los bomberos Voluntarios se encuentran en el lugar atendiendo a la persona afectada, a quien le han brindado los primeros auxilios; sin embargo, ella se ha negado a ser trasladada a un hospital.
De acuerdo con Montejo, este incidente afecta el tramo de zona 12 hacia el área norte, buscando el área de la Atanasio Tzul hacia el sector de zona 8.