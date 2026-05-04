Fin de semana largo en Guatemala junio 2026

Tras el descanso por el Día Internacional del Trabajo, que este 2026 permitió a los guatemaltecos disfrutar de un fin de semana largo el viernes 1 de mayo, muchos ya se preguntan cuándo llegará la próxima oportunidad para desconectarse de la rutina.
La respuesta está en el calendario de asuetos oficiales. El siguiente fin de semana largo será a finales de junio, con motivo del Día del Ejército, que se conmemora cada 30 de junio en el país.
En 2026, esta fecha cae martes; sin embargo, según la legislación vigente que promueve el turismo interno —establecida en la Reforma al Decreto 42-2010— el descanso se traslada al lunes más cercano. En este caso, el asueto se correrá al lunes 29 de junio, lo que permitirá a los trabajadores disfrutar de un descanso prolongado de tres días.
El 30 de junio forma parte de los once días de asueto con goce de salario reconocidos por la ley en Guatemala. De acuerdo con el Código de Trabajo (Decreto 1441 del Congreso de la República), se trata de un día de descanso remunerado para trabajadores del sector privado, quienes reciben su salario sin necesidad de laborar.
En situaciones donde las empresas requieran que sus empleados trabajen durante este asueto, la normativa establece que ese tiempo debe pagarse como horas extraordinarias, además del salario ordinario correspondiente.
Sobre el Día del Ejército
Cada 30 de junio se conmemora el Día del Ejército de Guatemala, una fecha que rinde homenaje a quienes han formado y forman parte de esta institución, en reconocimiento a su labor en la defensa de la soberanía, el resguardo de la paz y el servicio a la nación.
A lo largo de la historia, el Ejército ha evolucionado con el compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de los guatemaltecos. Además, ha participado en acciones humanitarias, atención en desastres naturales y programas de apoyo en comunidades vulnerables.