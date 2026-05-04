 Fin de semana largo en Guatemala junio 2026
Nacionales

¿Cuándo habrá otro fin de semana largo en Guatemala? Aquí la fecha

El próximo fin de semana largo en Guatemala ya tiene fecha.

Compartir:
Foto: Omar Solís.
puerto de san josé9 / FOTO:

Tras el descanso por el Día Internacional del Trabajo, que este 2026 permitió a los guatemaltecos disfrutar de un fin de semana largo el viernes 1 de mayo, muchos ya se preguntan cuándo llegará la próxima oportunidad para desconectarse de la rutina.

La respuesta está en el calendario de asuetos oficiales. El siguiente fin de semana largo será a finales de junio, con motivo del Día del Ejército, que se conmemora cada 30 de junio en el país.

En 2026, esta fecha cae martes; sin embargo, según la legislación vigente que promueve el turismo interno —establecida en la Reforma al Decreto 42-2010— el descanso se traslada al lunes más cercano. En este caso, el asueto se correrá al lunes 29 de junio, lo que permitirá a los trabajadores disfrutar de un descanso prolongado de tres días.

El 30 de junio forma parte de los once días de asueto con goce de salario reconocidos por la ley en Guatemala. De acuerdo con el Código de Trabajo (Decreto 1441 del Congreso de la República), se trata de un día de descanso remunerado para trabajadores del sector privado, quienes reciben su salario sin necesidad de laborar.

En situaciones donde las empresas requieran que sus empleados trabajen durante este asueto, la normativa establece que ese tiempo debe pagarse como horas extraordinarias, además del salario ordinario correspondiente.

Sobre el Día del Ejército 

Cada 30 de junio se conmemora el Día del Ejército de Guatemala, una fecha que rinde homenaje a quienes han formado y forman parte de esta institución, en reconocimiento a su labor en la defensa de la soberanía, el resguardo de la paz y el servicio a la nación.

A lo largo de la historia, el Ejército ha evolucionado con el compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de los guatemaltecos. Además, ha participado en acciones humanitarias, atención en desastres naturales y programas de apoyo en comunidades vulnerables.

En Portada

Presentan amparo contra el proceso de elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Presentan amparo contra el proceso de elección de Fiscal General

09:58 AM, Mayo 04
Calor intenso y tormentas locales severas: el pronóstico para este lunest
Nacionales

Calor intenso y tormentas locales severas: el pronóstico para este lunes

09:26 AM, Mayo 04
Posibles intentos de asalto provocan operativos policiales y afectación vialt
Nacionales

Posibles intentos de asalto provocan operativos policiales y afectación vial

08:51 AM, Mayo 04
¿Cuándo habrá otro fin de semana largo en Guatemala? Aquí la fechat
Nacionales

¿Cuándo habrá otro fin de semana largo en Guatemala? Aquí la fecha

09:15 AM, Mayo 04
El Clásico: dónde seguir en vivo el Barcelona vs. Real Madridt
Deportes

El Clásico: dónde seguir en vivo el Barcelona vs. Real Madrid

11:03 AM, Mayo 04

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos