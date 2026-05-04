 Presentan amparo contra proceso de elección de Fiscal
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Presentan amparo contra el proceso de elección de Fiscal General

La acción busca que el presidente se abstenga de nombrar al nuevo jefe del Ministerio Público.

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Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala., ilustrativa de archivo: EU
Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. / FOTO: ilustrativa de archivo: EU

Un nuevo amparo fue presentado este lunes, 4 de mayo, ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del proceso de elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, el cual se encuentra en su fase final.

La acción fue planteada por el exdiputado Fernando Linares Beltranena y busca que el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera se abstengan de nombrar al nuevo jefe del ente investigador, al considerar que existe conflicto de interés por los antejuicios que han sido planteados contra el binomio presidencial.

Al gobernante le corresponde, por mandato de la ley, designar al fiscal general, un cargo que desde 2018 ocupa Consuelo Porras, cuya gestión finalizará el próximo 16 de mayo tras dos períodos consecutivos y un intento fallido de repetir por tercera vez.

El nombramiento del nuevo titular del Ministerio Público deberá hacerse en los próximos días, tomando como base de un listado que le fue propuesto y oficializado la semana pasada por la comisión de postulación correspondiente.

Según ha reiterado el presidente, será una elección realizada con una "brújula ética clara" y un compromiso transparente de su parte, libre de toda presión y, de acuerdo con sus palabras, poniendo siempre primero al pueblo de Guatemala.

Fiscal General recibe reconocimiento de este ente nacional

La Fiscal General, María Consuelo Porras, agradeció este nuevo reconocimiento a su gestión al frente del Ministerio Público.

Sin impugnaciones contra nómina final

La comisión de postulación para la elección de fiscal general inició con el último día para la recepción de impugnaciones en contra de la nómina de aspirantes. Al momento, no se ha presentado ninguna documentación contra el listado de seis aspirantes.

El proceso de nombramiento de nuevo jefe del MP se encuentra en su fase final, por lo que mientras se habilitó el período para plantear acciones contra el listado final, el Ejecutivo avanza en las entrevistas.

El presidente Bernardo Arévalo conversó la semana pasada de manera privada e individual con los seis integrantes de la nómina con el objetivo de conocer sus planes de trabajo y profundizar en temas relacionados con el fortalecimiento del ente investigador, entre otros temas que podrían ser puestos en marcha en los próximos cuatro años.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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