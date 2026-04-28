Publican nueva nómina de aspirantes a Fiscal General

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030 publicó este martes, 28 de abril, en el diario oficial la nueva nómina de candidatos que fue remitida a la Presidencia de la República para que se pueda llevar a cabo la designación del sustituto de Consuelo Porras.
En el documento difundido se detalla que las personas que aparecen a continuación han sido seleccionadas para integrar el referido listado, elaborado con el objeto de que el mandatario Bernardo Arévalo pueda nombrar al nuevo titular del ente investigador.
"Por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley de Comisiones de Postulación (se integra la siguiente nómina)", refiere la comisión:
- Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos.
- César Augusto Ávila Aparicio.
- Julio César Rivera Clavería.
- Gabriel Estuardo García Luna.
- Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
- Carlos Alberto García Alvarado
Con la publicación de la nómina se da paso al período de 72 horas para la presentación de impugnaciones.
Este nuevo listado surgió de la sesión realizada el pasado viernes por la comisión de postulación en cumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que otorgó un amparo provisional y ordenó retrotraer el proceso hasta la fase de calificación de los candidatos.
Cinco de los seis postulantes mantuvieron su lugar para ser tomados en cuenta en la elección que realizará Arévalo. Fue Zoila Tatiana Morales Valdizón la única que quedó fuera, para dar paso a la candidatura de Carlos Alberto García Alvarado.
Arévalo entrevistará en privado a los candidatos a fiscal general
El presidente Bernardo Arévalo entrevistará esta semana a los seis candidatos a fiscal general de manera privada, pues les consultará sobre estrategias para recuperar la institución judicial de las "redes político criminales".
"No van a ser públicas las entrevistas", aseveró el gobernante ante la consulta de los medios de comunicación ayer en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura. Además, confirmó que el martes, miércoles y jueves se estarían dando estas reuniones para dialogar con los profesionales.
Al gobernante le corresponde, por mandato de la ley, designar al fiscal general, un cargo que desde 2018 ocupa Consuelo Porras, cuyo mandato finalizará el próximo 16 de mayo tras dos períodos consecutivos y un intento fallido de repetir por tercera vez, marcado por denuncias locales e internacionales de posibles vínculos con la corrupción.
Arévalo explicó que la decisión de realizar en privado las entrevistas a los candidatos a fiscal obedece a que les consultará sobre su "estrategia" para "recuperar" al Ministerio Público, una institución que consideró que se encuentra "cooptada por redes político criminales".
El presidente deberá elegir a finales de semana al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de un listado que le fue propuesto y oficializado este martes por una comisión de postulación.