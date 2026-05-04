Calor Intenso y Tormentas Severas: Pronóstico del Lunes

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió su boletín diario sobre las condiciones atmosféricas para este lunes, 4 de mayo, en el cual detalla que el debilitamiento en la presión atmsférica generará ambiente cálido, tormentas locales, y alerta sobre golpes de calor.
Según indicó la institución, para este mañana se esperan nublados con lluvias en Alta Verapaz, sur de Petén y algunas zonas en Izabal, y para el resto del país se repgistrarán pocas nubes. Hacia mediodía se pronostica el incremento de la temperatura que afectará a Petén y oriente con hasta 37 y 41 grados, respectivamente.
Durante la tarde y noche se esperan lluvias con actividad eléctrica en suroccidente, Bocacosta y más aisladas y locales en suroriente Franja Transversal del Nort. Además, indicó que se está alerta sobre la formación de tormentas locales severas (abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo en lugares elevados), así como la posibilidad de crecidas de ríos e inundaciones, como ocurrió el pasado fin de semana.
Insivumeh también destacó precaución ante la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales y golpes de calor en personas y animales.
Golpes de calor, mantente hidratado
Para evitar un golpe de calor, es crucial mantenerse hidratado constantemente sin esperar a tener sed, beber agua o jugos naturales, y permanecer en lugares frescos o ventilados. Use ropa ligera de colores claros, evite el sol entre las 10 y 17 horas, y proteja su piel con bloqueador solar.
Medidas Clave de Prevención
- Hidratación Continua: consume abundante agua durante todo el día. Evita bebidas alcohólicas, cafeína o con alto contenido de azúcar.
- Protección solar: utiliza gorra, sombrero, gafas de sol y aplica protector solar factor 30 o superior.
- Ropa adecuada: usa ropa holgada, ligera y de materiales transpirables como el algodón.
- Actividades: evita realizar ejercicio físico intenso durante las horas de mayor calor.
- Ambiente: permanece en lugares ventilados, climatizados o busca la sombra.
- Alimentación: consume comidas ligeras, frutas y verduras frescas, evitando platos pesados.
- Atención a vulnerables: Presta especial cuidado a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, nunca dejándolos en vehículos estacionados.
Síntomas de Alerta
Si presentas dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, fatiga extrema, fiebre o piel caliente y enrojecida, busca atención médica inmediatamente.