 Calor Intenso y Tormentas Severas: Pronóstico del Lunes
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Calor intenso y tormentas locales severas: el pronóstico para este lunes

Regiones esperan temperaturas máximas de hasta 41 grados. Insivumeh alerta por golpes de calor en personas y animales.

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Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Ola de calor / FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió su boletín diario sobre las condiciones atmosféricas para este lunes, 4 de mayo, en el cual detalla que el debilitamiento en la presión atmsférica generará ambiente cálido, tormentas locales, y alerta sobre golpes de calor.

Según indicó la institución, para este mañana se esperan nublados con lluvias en Alta Verapaz, sur de Petén y algunas zonas en Izabal, y para el resto del país se repgistrarán pocas nubes. Hacia mediodía se pronostica el incremento de la temperatura que afectará a Petén y oriente con hasta 37 y 41 grados, respectivamente.

Durante la tarde y noche se esperan lluvias con actividad eléctrica en suroccidente, Bocacosta y más aisladas y locales en suroriente Franja Transversal del Nort. Además, indicó que se está alerta sobre la formación de tormentas locales severas (abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo en lugares elevados), así como la posibilidad de crecidas de ríos e inundaciones, como ocurrió el pasado fin de semana.

Insivumeh también destacó precaución ante la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales y golpes de calor en personas y animales.

Golpes de calor, mantente hidratado

Para evitar un golpe de calor, es crucial mantenerse hidratado constantemente sin esperar a tener sed, beber agua o jugos naturales, y permanecer en lugares frescos o ventilados. Use ropa ligera de colores claros, evite el sol entre las 10 y 17 horas, y proteja su piel con bloqueador solar.

Medidas Clave de Prevención

  • Hidratación Continua: consume abundante agua durante todo el día. Evita bebidas alcohólicas, cafeína o con alto contenido de azúcar.
  • Protección solar: utiliza gorra, sombrero, gafas de sol y aplica protector solar factor 30 o superior.
  • Ropa adecuada: usa ropa holgada, ligera y de materiales transpirables como el algodón.
  • Actividades: evita realizar ejercicio físico intenso durante las horas de mayor calor.
  • Ambiente: permanece en lugares ventilados, climatizados o busca la sombra.
  • Alimentación: consume comidas ligeras, frutas y verduras frescas, evitando platos pesados.
  • Atención a vulnerables: Presta especial cuidado a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, nunca dejándolos en vehículos estacionados.

Síntomas de Alerta

Si presentas dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, fatiga extrema, fiebre o piel caliente y enrojecida, busca atención médica inmediatamente.

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