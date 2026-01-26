 Concierto DJ Padre Guilherme en Guatemala
Farándula

Techno y espiritualidad: así será el concierto del DJ Padre Guilherme en Guatemala

El DJ Padre Guilherme llegará a Guatemala para ofrecer una experiencia donde la música electrónica y la fe se encuentran. Conoce los detalles de este evento en nuestro país.

DJ Padre Guilherme , Redes sociales de Padre Guilherme
DJ Padre Guilherme / FOTO: Redes sociales de Padre Guilherme

La música electrónica y la espiritualidad se encontrarán en Guatemala con la llegada del DJ Padre Guilherme, sacerdote portugués que ha logrado conectar con miles de jóvenes alrededor del mundo a través de un lenguaje poco convencional dentro de la Iglesia: los beats, las luces y la energía del dancefloor.

La Pastoral Juvenil Arquidiocesana confirmó que el artista se presentará el próximo 12 de marzo de 2026 en Explanada 5, como parte de un evento que busca convocar a las nuevas generaciones desde una vivencia contemporánea de la fe. El encuentro forma parte de Demos Pulso, una iniciativa que promueve el mensaje "Una nueva generación invitando al papa" y que incluirá música, momentos de reflexión y participación de artistas locales.

Padre Guilherme, cuyo nombre completo es Guilherme Peixoto, nació en Portugal y fue ordenado sacerdote en 1999. Desde joven mostró interés por la música y durante su formación religiosa llegó a formar parte de una banda. Sin embargo, su incursión definitiva en el mundo del DJ ocurrió años después, mientras se desempeñaba como capellán militar, cuando descubrió el potencial de la música electrónica como herramienta de encuentro y comunidad.

Lo que comenzó como una forma de recaudar fondos para su parroquia en Laúndos se transformó en un proyecto internacional. Sus presentaciones combinan techno con himnos religiosos, sonidos litúrgicos y mensajes de esperanza, creando una experiencia que para muchos jóvenes representa una nueva forma de acercarse a la espiritualidad.

Su reconocimiento global se consolidó en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde animó a más de un millón de peregrinos en un set previo a la misa papal. Desde entonces, ha sido invitado a escenarios internacionales, festivales y eventos masivos en Europa y América Latina, incluyendo presentaciones en Brasil, Colombia y España.

La propuesta que llegará a Guatemala no se plantea como un concierto tradicional, sino como una experiencia colectiva donde la música sirve como punto de encuentro. De acuerdo con los organizadores, el evento está pensado para jóvenes, familias y personas interesadas en vivir la fe desde una perspectiva distinta, abierta y actual.

Detalles del evento en Guatemala

El concierto del DJ Padre Guilherme se realizará el miércoles 12 de marzo de 2026 en Explanada 5. Las puertas se abrirán a las 16 horas y el espectáculo principal iniciará a las 18 horas.

La venta de boletos ya está disponible en la plataforma Ticket Live. Se habilitaron cuatro localidades con los siguientes precios:

Ultra: Q690

VIP: Q390

Dancefloor: Q290

General: Q150

Los organizadores destacan que será una noche pensada para inspirar, unir y renovar, donde la música electrónica se convierte en un puente entre la cultura juvenil y el mensaje espiritual.

