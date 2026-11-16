 Menores heridos en ataques con arma blanca en San Miguel Petapa
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Dos menores heridos por ataques con arma blanca en San Miguel Petapa

Las víctimas tienen 16 y 17 años y fueron trasladados a hospitales.

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Momento en el que la adolescente de 16 años es trasladara a un hospital tras ser atacada en San Miguel Petapa., Bomberos Municipales Departamentales
Momento en el que la adolescente de 16 años es trasladara a un hospital tras ser atacada en San Miguel Petapa. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Los cuerpos de socorro reportaron este lunes, 16 de noviembre, que dos adolescentes resultaron heridos en distintos ataques con arma blanca registrados en las últimas horas en la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.

El primero de los casos ocurrió en la colonia Villa Hermosa, donde el personal de los Bomberos Municipales Departamentales le brindó atención prehospitalaria a un adolescente de 17 años que fue trasladado a la estación de esa institución ubicada en la colonia Villa Hermosa.

El paciente presentaba lesiones provocadas con arma blanca en distintas partes del cuerpo, por lo que los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria y lo estabilizaron para posteriormente trasladarlo a la emergencia del Hospital de Villa Nueva.

En otro incidente, registrado frente al sector 5 de la calzada principal de la colonia Prados de Villa Hermosa, fue localizada una menor de 16 años con varias lesiones ocasionadas con arma blanca.

"La estación de Villa Hermosa movilizó la unidad AD-126 para atender la emergencia. Los socorristas le brindaron asistencia prehospitalaria y, tras estabilizarla, la trasladaron a la emergencia del Hospital de Especialidades de Villa Nueva", explicó un portavoz de la institución.

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