Capacitación gratuita en creación de páginas web con IA

Los emprendedores y pequeños empresarios de la Ciudad de Guatemala tendrán la oportunidad de crear su propia página web de manera gratuita y sin necesidad de conocimientos de programación, mediante una jornada de capacitación que busca impulsar la digitalización de los negocios.
La actividad se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026 en el MuniTec, sede de la zona 3, como parte de una iniciativa de la Municipalidad de Guatemala, a través del Centro Municipal de Emprendimiento (CME), en coordinación con Kolau y con el apoyo de la Embajada de España.
Durante la jornada, los participantes podrán utilizar una herramienta de inteligencia artificial que permite generar una página web para sus negocios en aproximadamente un minuto. La plataforma facilita la incorporación de información sobre productos, servicios y datos de contacto, además de permitir modificaciones al contenido.
El objetivo es que cada emprendedor pueda llevarse una herramienta digital propia para dar a conocer lo que ofrece, llegar a nuevos clientes y contar con otro canal para generar oportunidades de venta.
La capacitación forma parte del lanzamiento del Plan Nacional PYME de Inteligencia Artificial y Comercio Electrónico, una iniciativa que busca acercar las nuevas tecnologías a las pequeñas y medianas empresas del país.
Dos horarios para participar
Los interesados podrán asistir en cualquiera de los dos horarios disponibles: de 15:00 a 17:00 horas o de 18:00 a 20:00 horas.
La sede del evento será MuniTec, ubicada en la 39 calle 10-70, zona 3. La participación no tendrá ningún costo, pero es necesario realizar una inscripción previa mediante el enlace https://www.kolau.es/jornada-digital-ia-guatemala.
El proyecto también contempla la creación de un directorio digital de empresas de la Ciudad de Guatemala, para facilitar que los usuarios encuentren productos y servicios ofrecidos por negocios locales.
Con esta iniciativa, se busca que más emprendimientos aprovechen las herramientas de inteligencia artificial y amplíen su presencia en internet.