Vinícius hace una sincera autocrítica sobre su rendimiento

Vinícius Júnior rompió el silencio sobre las razones que han condicionado su irregular comienzo de temporada. El delantero del Real Madrid reconoció que no llegó en las mejores condiciones físicas tras las vacaciones posteriores al Mundial y que las preocupaciones relacionadas con su futuro en el conjunto blanco también repercutieron en su concentración. Durante una rueda de prensa previa al amistoso de Brasil frente a Singapur, el atacante hizo una autocrítica sobre su rendimiento y aseguró que trabaja para recuperar su mejor versión de cara a los compromisos más importantes del curso.
El brasileño explicó que la eliminación mundialista tuvo un impacto emocional considerable y que decidió aprovechar el descanso para compartir tiempo con sus seres queridos, aunque eso significó reducir la intensidad de su preparación física. "Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos", reconoció. A esa situación añadió las negociaciones para renovar su contrato con el Real Madrid y el interés de otros equipos durante el pasado verano. "Todo eso pudo afectar a mi inicio de temporada. También mi renovación y que muchos clubes se interesaran por mí el pasado verano. Todo me afectó mucho mentalmente, igual que la situación en el Real Madrid", confesó.
Vinícius espera recuperar su mejor nivel
A sus 26 años, Vinícius también defendió que mantener un rendimiento extraordinario durante tanto tiempo no es una tarea sencilla, incluso para los futbolistas de mayor talento. En ese sentido, puso como referencia a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, a quienes considera los únicos capaces de sostener cifras excepcionales durante tantos años. "Soy humano y cometo errores muchas veces, pero siempre intento mejorar", afirmó. Sin embargo, se mostró convencido de que su mejor versión aparecerá cuando el equipo más la necesite y recordó que la campaña anterior atravesó un periodo similar antes de cerrar con más de veinte anotaciones. "Hasta diciembre solo había marcado cinco goles y después terminé con más de veinte, como en el resto de temporadas. Estoy preparándome y evolucionando porque en los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí", aseguró.
El atacante también abordó su relación con la selección brasileña, reconoció que tardó en comprender la responsabilidad que implica vestir la camiseta de su país y admitió que en ocasiones no afrontó los amistosos con la mentalidad adecuada. "El aficionado no quiere saber si es un amistoso. Tengo que salir, marcar goles y hacer ganar al equipo", señaló. Asimismo, respaldó el proceso de renovación encabezado por Carlo Ancelotti y asumió que debe convertirse en uno de los principales referentes del grupo para facilitar el crecimiento de jóvenes como Endrick y Estevao. "La mayor responsabilidad tiene que ser mía, porque tengo más experiencia y soy uno de los mejores del mundo", sostuvo.
Finalmente, dedicó palabras de reconocimiento al técnico italiano, a quien atribuyó una influencia decisiva en su carrera: "Me defendió y me orientó de la mejor manera". Vinícius aseguró que le guarda "mucho cariño" a Ancelotti y destacó que su llegada a la selección ha contribuido a mejorar sus registros goleadores.