Más de 30 agentes de la PNC han perdido la vida en 2026

Diferentes incidentes ocurridos durante el 2026 han cobrado la vida de más de 30 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras se encontraban en cumplimiento de su deber, según reveló la institución. Entre los incidentes se encuentran ataques armados y hechos viales, incluidos atropellamientos.
El caso más reciente corresponde a los agentes Fernando Antonio Reyes Aldanam Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, quienes formaban parte del esquema de seguridad personal del diputado Julio Portillo.
Los tres elementos policiales fallecieron durante el incidente armado ocurrido en Zacapa, el pasado viernes 6 de noviembre, en el que también perdió la vida el parlamentario.
Con estas muertes, se tiene registro de un total de 31 integrantes de la PNC que han perdido la vida mientras desempeñaban sus funciones de seguridad y protección ciudadana durante 2026.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7