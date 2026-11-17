El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, afirmó que España debe ser la sede de la final del Mundial 2030, torneo que organizará junto a Portugal y Marruecos. El dirigente fue contundente al referirse a esta posibilidad y aseguró que el encuentro decisivo "solo puede ser en España y va a ser en España". Además, hizo un llamado al Gobierno español para acelerar los preparativos y avanzar en la organización del certamen. «Es momento de actuar y ponerse manos a la obra», manifestó.
Durante su participación en la cuarta edición del Expansión & Marca Business Sport Forum, celebrada este martes en el Espacio La Salle de Madrid, Louzán explicó que la elección de España responde, entre otros factores, a la capacidad de sus estadios. Según indicó, Portugal ha declinado albergar la final debido a que no cuenta con un recinto con capacidad para 80.000 espectadores. "Este es un Mundial que pertenece al continente europeo porque, en principio, lo que FIFA establece es que cada cuatro años vamos a cada uno de los continentes, porque todos tienen su derecho a su Mundial. En este caso Portugal ha declinado la celebración, porque no hay un estadio con capacidad para 80.000 personas para la final. Solo puede ser España y va a ser España", declaró. Asimismo, reclamó una mayor coordinación entre las autoridades españolas: "En Marruecos manda uno solo, aquí a nivel de gobierno son varios. Hay que poner proa al viento y ya, de una vez por todas, ponerse manos a la obra. Es momento de actuar".
Marruecos aparece como alternativa a España
Por otra parte, el presidente de la RFEF señaló que ya ha mantenido conversaciones con la FIFA para definir cuanto antes la sede de la final y las ciudades que participarán en el campeonato. La propuesta española contempla nueve localidades, aunque la federación buscará incorporar a Vigo y Valencia, con lo que llegaría a 11 candidaturas. El reparto previsto inicialmente sería de 11 sedes españolas, seis marroquíes y tres portuguesas, aunque aclaró que no todas necesariamente formarán parte de la lista definitiva. Louzán también destacó que actualmente se invierten cerca de 2.500 millones de euros en la modernización de los estadios, con aportaciones de ayuntamientos, clubes, comunidades autónomas y diputaciones.
Otro de los asuntos abordados fue el precio de las entradas. Louzán anunció que la federación encargó un estudio económico para establecer tarifas accesibles y evitar los elevados costos registrados en el Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. "Ya se lo dije el otro día a los de FIFA y no va a ser así. Nos hemos quejado, en la última final la más barata fueron 5.000 dólares y las media en torno a mil y algo de euros en un estadio de 80.000", señaló. El dirigente también confió en que España pueda volver a disputar una final mundialista en 2030, al destacar la juventud de su selección, cuya plantilla tiene una media de edad de entre 24 y 25 años. "Ya vimos de lo que fuimos capaces ante Inglaterra, una gran selección. Uno puede ser España y otro puede ser Inglaterra. Vimos uno de los partidos más bonitos del mundo. La final puede ser España e Inglaterra, aquí o en Barcelona", concluyó.