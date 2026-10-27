 Kim Kardashian deslumbra con vestido inspirado en Cruella de Vil
Farándula

Kim Kardashian no deja nada a la imaginación con vestido inspirado de Cruella de Vil

La empresaria y ahora actriz deslumbró en la premiere de All's Fair con un impactante vestido de la diseñadora Galia Lahav.

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Kim Kardashian, Instagram
Kim Kardashian / FOTO: Instagram
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La reconocida empresaria y ahora actriz, Kim Kardashian, acaparó todas las miradas durante la presentación oficial de su nueva serie, "All’s Fair", en Roma, al transformarse en una moderna Cruella de Vil.

Su estilismo, una creación audaz y sofisticada, fue orquestado por el célebre Law Roach, quien concibió un concepto de lujo que fusionaba la icónica villana con un toque contemporáneo inspirado en los dálmatas, a través de una versión renovada del clásico estampado de lunares.

Para esta ocasión especial, Kim Kardashian deslumbró con un imponente vestido strapless de la prestigiosa firma Galia Lahav.

La pieza, parte de la colección de novia de otoño-invierno, destacaba por su diseño ajustado que realzaba su figura, un corset estructurado y un elegante escote corazón.

El estampado clásico de fondo blanco con lunares negros evocaba directamente el pelaje de los dálmatas, pero con una interpretación de alta costura que capturó la atención de todos los presentes.

El diseño incorporaba atrevidas aberturas laterales cavadas en la cadera, adornadas con delicados detalles de encaje, que añadían un toque sensual y acentuaban la silueta de Kim Kardasian.

La falda larga, que culminaba en una extensa cola, aportó un innegable glamour al evento. Para complementar su atuendo, la empresaria optó por unos clásicos zapatos negros de tacón alto de Jimmy Choo, consolidando un look impecable de pies a cabeza.

Con elegancia

El estilista conceptual Law Roach no solo vistió a Kim Kardashian con este look sensual y sofisticado, sino que también recreó la atmósfera de la película al incorporar dálmatas reales en la sesión fotográfica.

Esta decisión estratégica consolidó la fantasía de Cruella de Vil, creando una serie de imágenes impactantes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales y medios de comunicación.

En cuanto a su beauty look, Dimitris Giannetos fue el artífice de un peinado recogido en una cola de caballo alta y tirante, que proyectaba un acabado prolijo y sofisticado, en perfecta armonía con la elegancia del vestido.

El maquillaje, a cargo de Melissa Hurkman, realzó sus rasgos con maestría, utilizando sombras en tonos cálidos, un delineado sutil y labios en un tono nude extremo, logrando un equilibrio perfecto con la audacia del vestuario.

Kim Kardashian, quien forma parte del elenco principal de "All’s Fair", posó junto a sus colegas de reparto, las reconocidas actrices Sarah Paulson, Niecy Nash y Naomi Watts. Cada una de ellas lució su propio estilo, optando por vestidos estructurados, serios y sofisticados que complementaron la elegancia general de la gala, creando un cuadro de estrellas que no pasó desapercibido.

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Kim Kardashian - Instagram

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