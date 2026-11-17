La música regional mexicana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un querido integrante de Patrulla 81, agrupación duranguense que ha marcado a varias generaciones con sus canciones. La noticia provocó tristeza entre sus seguidores y colegas, quienes recordaron el talento y la trayectoria del músico.
Se trata de José Luis Carrasco Solís, quien formó parte de Patrulla 81 como tubista y saxofonista, además de colaborar con otra agrupación reconocida de Durango: La Inicial de Durango. José Luis Carrasco Solís fue un músico que contribuyó al sonido característico de Patrulla 81, agrupación originaria de Durango y considerada una de las referentes del género duranguense.
Su talento con la tuba y el saxofón lo llevó a formar parte de la historia musical del grupo, que ha conquistado al público con canciones como "Eres divina", "Cómo pude enamorarme de ti" y "Cómo me haces falta". Además de su paso por Patrulla 81, Carrasco Solís también participó en La Inicial de Durango, donde continuó compartiendo su talento dentro de la música regional mexicana.
La noticia de su fallecimiento fue compartida por la propia agrupación a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje de despedida acompañado de una fotografía del músico. En la publicación, los integrantes expresaron su tristeza por la partida de quien fue parte de su historia y enviaron sus condolencias a la familia Carrasco.
Más el integrante de Patrulla 81
"Hoy, quienes formamos parte de Patrulla 81, lamentamos profundamente la partida de José Luis Carrasco Solís y acompañamos de corazón a la familia Carrasco en su dolor", expresó la agrupación.
Asimismo, dedicaron unas palabras a su esposa y a sus hijos José Luis Jr., Erick, Aldo y Jacqueline, a quienes enviaron un abrazo y sus deseos de fortaleza ante este difícil momento.
Hasta el momento, no se han revelado públicamente las causas de la muerte de José Luis Carrasco Solís, por lo que no existe información confirmada sobre las circunstancias de su fallecimiento.