La visita de Cazzu a Guatemala dejó un momento que despertó la curiosidad de sus seguidores. El pasado fin de semana, la cantante argentina se presentó en el país y, antes de partir, fue captada junto a una acompañante muy especial: su hija Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal.
El momento quedó registrado en un video compartido por una usuaria de TikTok, quien tuvo la oportunidad de encontrarse con la artista en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando se disponía a salir del territorio guatemalteco. En las imágenes se observa a Cazzu caminando por las instalaciones del aeropuerto, acompañada de integrantes de su equipo de trabajo.
Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención: la presencia de su pequeña hija Inti, quien también acompañó a su mamá durante su visita a Guatemala. Además de la presencia de Inti, otro aspecto que destacó del encuentro fue la actitud de la cantante argentina con una de sus admiradoras.
La usuaria que compartió el video en TikTok tuvo la oportunidad de saludar a la intérprete, quien respondió de manera amable y cordial al gesto de la fanática. El breve intercambio permitió apreciar una faceta más cotidiana de Cazzu, lejos de las luces de los escenarios y las multitudinarias presentaciones musicales.
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La grabación despertó interés entre los internautas, especialmente entre quienes siguen de cerca la trayectoria artística y la vida personal de la cantante. La presencia de Inti en el aeropuerto confirmó que la pequeña también estuvo en territorio guatemalteco durante el viaje de su madre.
La niña, fruto de la relación que mantuvieron Cazzu y Christian Nodal, ha despertado interés entre los seguidores de ambos artistas desde su nacimiento.
Durante el pasado fin de semana, Cazzu cumplió con su presentación musical en Guatemala, donde tuvo la oportunidad de reencontrarse con el público que sigue su carrera. Sin embargo, fue durante su despedida del país cuando una fanática logró captar este momento especial y compartirlo en redes sociales.