La guatemalteca Karla Sánchez, conocida por su trayectoria en el campo de la Medicina Estética, está sorprendiendo con su participación en un certamen internacional de belleza que actualmente se desarrolla en El Salvador. La doctora forma parte de la categoría Miss Petit Guatemala, donde ha tenido la oportunidad de representar al país y demostrar que su desenvolvimiento también destaca sobre los escenarios de belleza.
Uno de los momentos que más ha llamado la atención de su participación fue su pasarela en traje de noche. Durante esta presentación, Karla Sánchez lució un elegante atuendo que resaltó su figura, porte y seguridad frente al público, cualidades que no pasaron desapercibidas.
Su presencia en el escenario ha despertado interés entre quienes siguen su trayectoria, especialmente porque es conocida por su faceta profesional como doctora de Medicina Estética. Hace unos días, la guatemalteca recibió oficialmente la corona que la acredita como Miss Petite Guatemala Queen Universe 2026.
La noticia fue compartida por medio de sus redes sociales, donde expresó la emoción y el orgullo que siente por asumir este nuevo reto. En su mensaje, la doctora destacó que, aunque su estatura es petite, tiene grandes sueños y metas por cumplir.
Más de la participación de la doctora guatemalteca
También compartió una reflexión sobre la importancia de la preparación, la perseverancia y la confianza en sí misma.
"La grandeza de una mujer no se mide en centímetros, sino en sus valores, su fortaleza y todo lo que es capaz de lograr", expresó en su publicación.
Asimismo, explicó que lleva la corona con orgullo, especialmente porque representa a las mujeres que estudian, trabajan, emprenden y luchan diariamente por alcanzar sus objetivos. La participación de Karla Sánchez forma parte de Queen Universe Contest 2026, un certamen internacional que reúne a representantes de diferentes países, entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México.
La competencia contempla distintas categorías, como Mini, Teen, Petite, Miss, Señora y Mister. Las actividades se desarrollan en El Salvador y su programación incluye presentaciones en pasarela, trajes de fantasía y otras actividades relacionadas con la competencia.