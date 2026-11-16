Robert Pattinson es el nuevo James Bond

Robert Pattinson ha sido confirmado oficialmente como el nuevo James Bond, según anunció Amazon MGM Studios.
La designación pone fin a años de especulaciones sobre quién sucedería a Daniel Craig como el agente 007 y marca un cambio importante en la franquicia, al ser la primera película producida directamente por Amazon desde que adquirió los derechos en 2025 por cerca de 1.000 millones de dólares.
La próxima entrega, que será la número 26 dentro del canon de James Bond, todavía no tiene título confirmado.
El filme estará dirigido por Denis Villeneuve, conocido por Dune, y el guión estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Amy Pascal, responsable de la franquicia Spider-Man, y David Heyman, productor de Harry Potter, supervisarán la nueva etapa junto a Villeneuve y Knight.
Craig, quien interpretó al icónico espía en cinco películas que reunieron cerca de 3.500 millones de dólares en taquilla mundial, dejó un vacío que ahora ocupará Robert Pattinson.
Con 40 años, Robert Pattinson se convierte en el séptimo actor en encarnar a James Bond. El proceso de selección fue tan reservado que él mismo supo que sería elegido recién el domingo por la mañana, tras una llamada directa de Villeneuve.
Entre los finalistas estuvieron Josh O’Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult, quienes participaron en pruebas de acción, presencia en cámara y trabajo actoral a fines de octubre.
"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y recibir la confianza para interpretarlo es el honor de toda una vida. No podría estar más entusiasmado con esta asociación y el trabajo que viene con este equipo", señaló el actor.
Por su parte, Villeneuve señaló: "Pattinson tiene el alma intemporal del 007 y aporta un espíritu completamente nuevo". Pascal y Heyman destacaron "la valentía como actor, el humor autodespreciativo y la capacidad de reinventarse continuamente" como atributos claves que convierten a Pattinson en "el Bond perfecto para nuestros tiempos".
Trayectoria del actor
En lo que va de 2026, la carrera de Robert Pattinson sigue en pleno ascenso. Protagonizó La Odisea bajo la dirección de Christopher Nolan, interpretando al villano Antinous, y encabeza dos producciones con A24: Primetime y la comedia romántica The Drama, junto a Zendaya.
Además, tiene pendiente el estreno de Dune: Part Three, programada para el 18 de diciembre, donde repetirá colaboración con Villeneuve.
Robert Pattinson nació en Barnes, al suroeste de Londres, y dio sus primeros pasos en la actuación a través del club de teatro escolar. Su primer papel importante fue el de Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), y alcanzó el reconocimiento mundial con la saga Crepúsculo, donde interpretó a Edward Cullen.
Esta franquicia recaudó más de 3.000 millones de dólares a nivel global y le permitió convertirse en una de las figuras más reconocidas de su generación.
Tras el fenómeno Crepúsculo, Robert Pattinson buscó proyectos de autor con directores como David Cronenberg, Robert Eggers y Lynne Ramsay, antes de regresar al cine comercial con The Batman (2022).
La saga oficial de James Bond ha recaudado en total 7.800 millones de dólares, ubicándola como la quinta franquicia más taquillera de la historia del cine. Hasta la fecha, solo Skyfall (2012) superó de manera individual la barrera de los 1.000 millones de dólares.
Robert Pattinson se suma así a una distinguida lista de actores que han dado vida a 007 desde el debut de Sean Connery en Doctor No (1962), seguido por George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.