Zendaya enfrenta críticas por su actitud con la primera dama

Zendaya se encuentra en el centro de una acalorada polémica internacional tras un incidente ocurrido durante la Semana de la Moda en París, el pasado 8 de octubre de 2026.
La protagonista de "Euphoria" recibió críticas masivas en redes sociales por su interacción con la primera dama de Francia, Brigitte Macron, a quien supuestamente no saludó de pie en un desfile de Louis Vuitton.
El momento que desató la controversia tuvo lugar en el Museo del Louvre, durante la presentación de la colección Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton.
Un video, ampliamente difundido por Alexandre Maras, redactor en jefe de Paris Match, mostró a Brigitte Macron acercándose a Zendaya, quien se encontraba sentada en la primera fila del evento.
A pesar de que Zendaya saludó cordialmente a la primera dama, estrechando su mano y expresando "Hola, encantada de conocerla", la actriz de 30 años permaneció sentada durante todo el encuentro.
Numerosos internautas interpretaron esta acción como una "falta de cortesía" y un desaire hacia la esposa del presidente Emmanuel Macron.
Reacciones
Decenas de comentarios críticos inundaron rápidamente las redes sociales. Usuarios de plataformas como X (anteriormente Twitter) expresaron su desaprobación, con mensajes como:
- "Zendaya... tienes que levantarte cuando la Primera Dama de Francia intenta saludarte".
- "Hay que ponerse de pie para saludar a alguien, son modales básicos", evidenciando el fuerte debate sobre la etiqueta social.
La controversia se intensificó cuando se reveló que Zendaya tampoco se puso de pie para saludar a Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH.
Esta empresa es un gigante del lujo que agrupa marcas de renombre mundial como Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Loewe, Givenchy, Marc Jacobs y Kenzo, entre otras, lo que añadió más leña al fuego de las críticas.
No obstante, sus seguidores salieron en su defensa. Cientos de fanáticos la apoyaron, argumentando que es probable que Zendaya no se hubiera percatado de la presencia de Brigitte Macron debido a la gran aglomeración de personas y el bullicio característico de un evento de tal magnitud.
A pesar de la magnitud de la controversia generada en las plataformas digitales, hasta el momento, ni Zendaya ni su equipo de representantes han emitido comentarios oficiales al respecto, manteniendo silencio ante las acusaciones de falta de protocolo.