 Zendaya enfrenta críticas por su actitud con la primera dama
Farándula

¿Desaire? Zendaya enfrenta criticas por su actitud con la Primera Dama de Francia

La actriz está en el ojo del huracán por polémica interacción con Brigitte Macron en la Semana de la Moda de París.

Compartir:
Zendaya, Zendaya
Zendaya / FOTO: Zendaya
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Zendaya se encuentra en el centro de una acalorada polémica internacional tras un incidente ocurrido durante la Semana de la Moda en París, el pasado 8 de octubre de 2026.

La protagonista de "Euphoria" recibió críticas masivas en redes sociales por su interacción con la primera dama de Francia, Brigitte Macron, a quien supuestamente no saludó de pie en un desfile de Louis Vuitton.

El momento que desató la controversia tuvo lugar en el Museo del Louvre, durante la presentación de la colección Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton.

Un video, ampliamente difundido por Alexandre Maras, redactor en jefe de Paris Match, mostró a Brigitte Macron acercándose a Zendaya, quien se encontraba sentada en la primera fila del evento.

A pesar de que Zendaya saludó cordialmente a la primera dama, estrechando su mano y expresando "Hola, encantada de conocerla", la actriz de 30 años permaneció sentada durante todo el encuentro.

Numerosos internautas interpretaron esta acción como una "falta de cortesía" y un desaire hacia la esposa del presidente Emmanuel Macron.

Reacciones 

Decenas de comentarios críticos inundaron rápidamente las redes sociales. Usuarios de plataformas como X (anteriormente Twitter) expresaron su desaprobación, con mensajes como:

  • "Zendaya... tienes que levantarte cuando la Primera Dama de Francia intenta saludarte".
  • "Hay que ponerse de pie para saludar a alguien, son modales básicos", evidenciando el fuerte debate sobre la etiqueta social.

La controversia se intensificó cuando se reveló que Zendaya tampoco se puso de pie para saludar a Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH.

Esta empresa es un gigante del lujo que agrupa marcas de renombre mundial como Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Loewe, Givenchy, Marc Jacobs y Kenzo, entre otras, lo que añadió más leña al fuego de las críticas.

No obstante, sus seguidores salieron en su defensa. Cientos de fanáticos la apoyaron, argumentando que es probable que Zendaya no se hubiera percatado de la presencia de Brigitte Macron debido a la gran aglomeración de personas y el bullicio característico de un evento de tal magnitud.

A pesar de la magnitud de la controversia generada en las plataformas digitales, hasta el momento, ni Zendaya ni su equipo de representantes han emitido comentarios oficiales al respecto, manteniendo silencio ante las acusaciones de falta de protocolo.

En Portada

Tres personas mueren en accidente en Zacapat
Nacionales

Tres personas mueren en accidente en Zacapa

06:38 AM, Oct 09
Incendio consume taller de motores de lanchas en Sololát
Nacionales

Incendio consume taller de motores de lanchas en Sololá

07:06 AM, Oct 09
La jueza Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026t
Internacionales

La jueza "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

07:48 AM, Oct 09
Acuerdan reducir la tasa de homicidiost
Nacionales

Acuerdan reducir la tasa de homicidios

08:51 PM, Oct 08
El impactante video de un accidente de tránsito en Santa Cruz del Quichét
Viral

El impactante video de un accidente de tránsito en Santa Cruz del Quiché

07:54 AM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalPNCEE.UU.Noticias de GuatemalaFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar