Final de Euphoria: Resumen de la tercera temporada

El episodio final de la tercera temporada de Euphoria, emitido recientemente por HBO Max, impactó a la audiencia con la muerte de Rue Bennett, encarnada por Zendaya, una decisión que su creador, Sam Levinson, defendió como una representación realista de la crisis del fentanilo en Estados Unidos.
Levinson explicó que la decisión de terminar la historia de Rue con una sobredosis se tomó tras siete años de reflexión, y señaló que la dureza del desenlace responde a una realidad desgarradora:
"El final honesto es que gente como Rue no lo logra". El episodio, titulado "In God We Trust", mostró el trágico destino de la protagonista, quien fallece tras consumir pastillas adulteradas que le entrega Alamo Brown, interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje.
Ali, el mentor y patrocinador de Rue, quien es interpretado por Colman Domingo, la encuentra sin vida y posteriormente busca justicia en un enfrentamiento con el proveedor de la sustancia.
Levinson aseguró que este final se mantuvo fiel a la esencia de la historia, sin suavizar el impacto de la adicción y el peligro creciente del fentanilo.
Zendaya, dos veces ganadora del Emmy por su trabajo en Euphoria, se despidió del equipo con palabras emotivas al cierre de la grabación.
"Solo quiero decir, gracias. Estoy increíblemente agradecida con cada uno de ustedes; muchos han estado aquí desde el inicio y me vieron crecer", expresó al equipo de producción.
Zendaya ya había confirmado en abril, durante una entrevista en The Drew Barrymore Show, que esta temporada marcaría el fin de su papel en la serie, asegurando que " Euphoria me abrió el corazón. Rue me enseñó mucho sobre la empatía y la redención".
Reflejo de una crisis nacional
En un segmento especial de HBO, el creador señaló que su intención era abordar de forma directa las consecuencias de la adicción y la nueva letalidad que representa el fentanilo.
"La gente recae, comete errores y, con la presencia masiva de fentanilo, las consecuencias son fatales", afirmó Levinson, quien reconoció haberse inspirado en sus propias experiencias para plantear este desenlace.
En una conversación con la revista Esquire, Levinson profundizó en su objetivo para esta temporada: explorar los retos y el peligro real que enfrentan los jóvenes hoy por las drogas, especialmente el fentanilo, que ha convertido cualquier equivocación en una sentencia definitiva.
El episodio final también incluyó un emotivo homenaje a Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco y falleció en 2023 a los 25 años por una sobredosis accidental.
Durante la secuencia de la muerte de Rue, el personaje recuerda a Fezco, con imágenes inéditas que Levinson rescató de material de prueba nunca transmitido. Según el creador, esta aparición representa un tributo a Cloud y a quienes, como él, no tuvieron una segunda oportunidad.
"Quería contar esta historia por Angus y por todas las personas a quienes la vida no les concedió una segunda oportunidad", declaró Levinson en el especial de HBO.
La serie Euphoria está disponible para ver a través de HBO Max.