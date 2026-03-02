 Paramount+ y HBO Max se Fusionan: Adiós a Pagar Doble
Tecnología

Paramount+ y HBO Max se unirán en un solo servicio de streaming: adiós a pagar doble

La industria del streaming da un giro inesperado: Paramount+ y HBO Max unirán fuerzas en una sola plataforma.

HBO Max, HBO Max
HBO Max / FOTO: HBO Max

Paramount+ y HBO Max se unirán en un único servicio de streaming, marcando un hito en la industria del entretenimiento. Ambas plataformas pondrán fin a la necesidad de pagar por separado por ambos servicios de streaming.

La fusión fue anunciada por Paramount Skydance, luego de concretar la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) en un acuerdo valuado en más de 110 mil millones de dólares. El nuevo servicio integrado de streaming contará con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que lo posiciona como uno de los grandes competidores frente a servicios globales como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.

Durante una llamada con inversores, David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, explicó que la unión de Paramount+ y HBO Max permitirá a la compañía "competir de igual a igual con los jugadores más grandes del mercado".  El ejecutivo resaltó que la combinación de contenidos y tecnología ofrecerá una experiencia más sólida para los usuarios.

La fusión de las plataformas reunirá bajo un mismo techo una amplia variedad de contenidos de alto impacto.  Entre lo más destacado se encontrarán franquicias emblemáticas como Star Trek, Game of Thrones y la saga de Batman, además de series y producciones actuales que han tenido gran acogida entre el público.

Este amplio catálogo está pensado para atraer tanto a suscriptores actuales como a nuevos usuarios interesados en una oferta de entretenimiento diversa y de calidad.  La combinación de contenido permitirá a la nueva plataforma competir eficazmente con otros servicios que también han apostado por expandir sus bibliotecas.

Entre los planes de la nueva aplicación conjunta está el lanzamiento de alrededor de 30 películas al año en salas de cine, además de mantener la autonomía creativa de HBO, una de las marcas con mayor prestigio en producciones de alta calidad.

Según Ellison, "HBO debe seguir siendo HBO", lo que sugiere que la marca conservará su estilo distintivo dentro de la nueva plataforma.

