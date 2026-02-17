Robot tipo perro sorprende en el Aeropuerto La Aurora

Un robot en forma de "chucho" sorprendió a viajeros en el Aeropuerto Internacional La Aurora y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Se trata del Unitree Go2, un robot cuadrúpedo de última generación que fue captado caminando por el área de revisión de equipaje.
El robot, tiene varias funciones, dentro de ellas alertar a los visitantes sobre productos que no pueden ingresar al país. El video fue compartido por un turista extranjero, quien manifestó su admiración al ver al robot desplazarse con total naturalidad entre pasajeros y personal del aeropuerto.
En las imágenes se observa cómo el dispositivo se mueve de manera fluida, esquivando obstáculos y cumpliendo funciones de monitoreo en una de las zonas más transitadas de la terminal aérea. El protagonista de esta escena es el Unitree Go2, desarrollado por la empresa china Unitree Robotics. Este robot cuadrúpedo destaca por su diseño compacto, su estabilidad y su capacidad para adaptarse a distintos terrenos.
Más del robot del Aeropuerto
Entre sus principales características se encuentran:
• Movilidad avanzada: camina, trota e incluso puede subir pequeñas pendientes gracias a su sistema de cuatro patas articuladas.
• Sensores inteligentes: incorpora cámaras y sensores LiDAR que le permiten mapear su entorno en tiempo real.
• Inteligencia artificial integrada: puede identificar obstáculos y desplazarse de forma autónoma.
• Conectividad remota: permite ser supervisado o controlado a distancia.
• Uso versátil: está diseñado para tareas de inspección, vigilancia, seguridad y asistencia en espacios públicos o industriales.
Su apariencia similar a la de un perro ha generado simpatía entre los usuarios, quienes lo describen como un "chucho robot" que combina tecnología y cercanía visual.
El uso de este robot en el Aeropuerto Internacional La Aurora refuerza las medidas de seguridad y modernización tecnológica en la terminal aérea. En el área de revisión de equipaje, el Unitree Go2 no solo patrulla, sino que también emite alertas dirigidas a los viajeros sobre artículos restringidos, contribuyendo a agilizar los procesos de control.