 Robot tipo perro sorprende en el Aeropuerto La Aurora
Tendencias

Robot en forma de "chucho" en el Aeropuerto La Aurora causa sensación

Un robot en forma de "chucho" sorprendió a los viajeros en el Aeropuerto La Aurora al patrullar el área de revisión de equipaje.

Compartir:
Robot, Robot
Robot / FOTO: Robot

Un robot en forma de "chucho" sorprendió a viajeros en el Aeropuerto Internacional La Aurora y rápidamente se volvió viral en redes sociales.  Se trata del Unitree Go2, un robot cuadrúpedo de última generación que fue captado caminando por el área de revisión de equipaje.

El robot, tiene varias funciones, dentro de ellas alertar a los visitantes sobre productos que no pueden ingresar al país. El video fue compartido por un turista extranjero, quien manifestó su admiración al ver al robot desplazarse con total naturalidad entre pasajeros y personal del aeropuerto.

@alpinepinecone

🤖🐶 got my apple 😭

♬ original sound - Alpine Pinecone

En las imágenes se observa cómo el dispositivo se mueve de manera fluida, esquivando obstáculos y cumpliendo funciones de monitoreo en una de las zonas más transitadas de la terminal aérea. El protagonista de esta escena es el Unitree Go2, desarrollado por la empresa china Unitree Robotics. Este robot cuadrúpedo destaca por su diseño compacto, su estabilidad y su capacidad para adaptarse a distintos terrenos.

Más del robot del Aeropuerto

Entre sus principales características se encuentran:

• Movilidad avanzada: camina, trota e incluso puede subir pequeñas pendientes gracias a su sistema de cuatro patas articuladas.

• Sensores inteligentes: incorpora cámaras y sensores LiDAR que le permiten mapear su entorno en tiempo real.

• Inteligencia artificial integrada: puede identificar obstáculos y desplazarse de forma autónoma.

• Conectividad remota: permite ser supervisado o controlado a distancia.

• Uso versátil: está diseñado para tareas de inspección, vigilancia, seguridad y asistencia en espacios públicos o industriales.

Su apariencia similar a la de un perro ha generado simpatía entre los usuarios, quienes lo describen como un "chucho robot" que combina tecnología y cercanía visual.

¡Estas fueron las imágenes que vio! Político asesino a sus hijos tras descubrir infidelidad

La filtración de unas imágenes privadas desató una de las tragedias más impactantes en Brasil.

El uso de este robot en el Aeropuerto Internacional La Aurora refuerza las medidas de seguridad y modernización tecnológica en la terminal aérea.  En el área de revisión de equipaje, el Unitree Go2 no solo patrulla, sino que también emite alertas dirigidas a los viajeros sobre artículos restringidos, contribuyendo a agilizar los procesos de control.

En Portada

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatost
Nacionales

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatos

11:09 AM, Feb 17
MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamorat
Nacionales

MP apela fallo que otorgó arresto domiciliario a Zamora

02:13 PM, Feb 17
San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomast
Nacionales

San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomas

01:29 PM, Feb 17
¿Cuántos guatemaltecos asistieron al concierto de Shakira?t
Farándula

¿Cuántos guatemaltecos asistieron al concierto de Shakira?

02:41 PM, Feb 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos