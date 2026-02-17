Político de Brasil asesina hijos tras descubrir infidelidad

Una tragedia familiar ha conmocionado por completo a miles de persona en Itumbiara, Brasil. Lo anterior tras darse a conocer fotos que presuntamente desencadenaron que el un secretario de Gobierno Municipal, cometiera un doble asesinato seguido de suicidio.
De acuerdo con versiones periodísticas, Thales Machado contrató a un investigador privado para seguir a su esposa, Sarah Tinoco Araújo, luego de que ella le avisara que saldría de viaje a São Paulo. Fueron precisamente las fotografías captadas durante ese seguimiento las que, según indicaron fuentes locales, habrían precipitado los hechos violentos.
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a la esposa del funcionario brasileño dentro de un restaurante, acompañada de otro hombre, según testimonios difundidos por medios locales. El investigador, contratado por Machado, se habría sentado a cierta distancia para grabar sin ser detectado. Tras recibir el material, el servidor público habría reaccionado con violencia.
Tras analizar estos videos, Machado disparó contra sus dos hijos de 12 y 8 años de edad y posteriormente se quitó la vida. Las imágenes habrían sido un factor desencadenante, aunque las autoridades investigan la cadena de hechos previos.
Más de la polémica de Brasil
Antes de los hechos, el político publicó una carta en sus redes sociales donde pidió perdón y aseguró que actuó con el corazón "desgarrado". En el texto, llamó a Dios y solicitó que se tuviera compasión por lo ocurrido, aunque sus cuentas quedaron privadas poco después.
Mientras tanto, familiares y allegados han compartido que la esposa, Sarah Tinoco, rechaza cualquier responsabilidad en lo sucedido, recalcando que sus hijos no tenían culpa alguna de la situación entre ella y su esposo.
El funeral de los menores también estuvo marcado por la tensión: según medios, Tinoco Araújo tuvo que retirarse tras recibir insultos de parte de los familiares del político. El gobierno del estado de Goiás, encabezado por el gobernador Ronaldo Caiado, declaró días de luto por la tragedia y enfatizó que los hechos representan una profunda herida para la comunidad.