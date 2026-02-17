 Político de Brasil asesina hijos tras descubrir infidelidad
Tendencias

¡Estas fueron las imágenes que vio! Político asesino a sus hijos tras descubrir infidelidad

La filtración de unas imágenes privadas desató una de las tragedias más impactantes en Brasil.

Compartir:
Brasil, Brasil
Brasil / FOTO: Brasil

Una tragedia familiar ha conmocionado por completo a miles de persona en Itumbiara, Brasil. Lo anterior tras darse a conocer fotos que presuntamente desencadenaron que el un secretario de Gobierno Municipal, cometiera un doble asesinato seguido de suicidio.

De acuerdo con versiones periodísticas, Thales Machado contrató a un investigador privado para seguir a su esposa, Sarah Tinoco Araújo, luego de que ella le avisara que saldría de viaje a São Paulo.  Fueron precisamente las fotografías captadas durante ese seguimiento las que, según indicaron fuentes locales, habrían precipitado los hechos violentos.

Foto embed
Brasil - Brasil

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a la esposa del funcionario brasileño dentro de un restaurante, acompañada de otro hombre, según testimonios difundidos por medios locales.  El investigador, contratado por Machado, se habría sentado a cierta distancia para grabar sin ser detectado. Tras recibir el material, el servidor público habría reaccionado con violencia.

Tras analizar estos videos, Machado disparó contra sus dos hijos de 12 y 8 años de edad y posteriormente se quitó la vida.  Las imágenes habrían sido un factor desencadenante, aunque las autoridades investigan la cadena de hechos previos.

Más de la polémica de Brasil

Antes de los hechos, el político publicó una carta en sus redes sociales donde pidió perdón y aseguró que actuó con el corazón "desgarrado".  En el texto, llamó a Dios y solicitó que se tuviera compasión por lo ocurrido, aunque sus cuentas quedaron privadas poco después.

Mientras tanto, familiares y allegados han compartido que la esposa, Sarah Tinoco, rechaza cualquier responsabilidad en lo sucedido, recalcando que sus hijos no tenían culpa alguna de la situación entre ella y su esposo.

Horario de Guatemala del eclipse solar anular del 17 de febrero

Este martes 17 de febrero de 2026 se producirá un eclipse solar anular conocido como “anillo de fuego”.

El funeral de los menores también estuvo marcado por la tensión: según medios, Tinoco Araújo tuvo que retirarse tras recibir insultos de parte de los familiares del político. El gobierno del estado de Goiás, encabezado por el gobernador Ronaldo Caiado, declaró días de luto por la tragedia y enfatizó que los hechos representan una profunda herida para la comunidad.

En Portada

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatost
Nacionales

Elección TSE: Postuladora integra nómina final de candidatos

11:09 AM, Feb 17
World Soccer sitúa a Olger Escobar en la élite de las promesas globalest
Deportes

World Soccer sitúa a Olger Escobar en la élite de las promesas globales

12:00 PM, Feb 17
MP rechaza señalamientos sobre caso de adopciones ilegales y defiende la gestión de Porrast
Nacionales

MP rechaza señalamientos sobre caso de adopciones ilegales y defiende la gestión de Porras

08:53 AM, Feb 17
Filtran imágenes del rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ataque armado en Zacatecast
Farándula

Filtran imágenes del rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ataque armado en Zacatecas

10:34 AM, Feb 17

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos