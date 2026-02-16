 Eclipse Solar Anular: Horario en Guatemala, 17 de Febrero
Horario de Guatemala del eclipse solar anular del 17 de febrero

Este martes 17 de febrero de 2026 se producirá un eclipse solar anular conocido como "anillo de fuego".

Este martes 17 de febrero de 2026 la Tierra vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Se trata del llamado eclipse solar anular, popularmente conocido como el "anillo de fuego".

Aunque no será visible de forma completa en Guatemala, el evento constituye un espectáculo cósmico que capta la atención de astrónomos y aficionados en todo el mundo. Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol justo cuando se encuentra en un punto más lejano de la Tierra, lo que hace que su silueta sea más pequeña y no llegue a cubrir por completo al Sol.

El resultado es un aro luminoso brillante alrededor de la Luna, efecto que da nombre al fenómeno. La franja donde el eclipse alcanzará su "anillo de fuego" completo se extiende principalmente sobre regiones remotas de la Antártida, una vasta área inhóspita donde el fenómeno será más impresionante.

Al margen de esta zona, el eclipse se apreciará como parcial en partes del extremo sur de Sudamérica y regiones del sur de África. Aunque el eclipse se está siguiendo en medios internacionales, en Guatemala no será visible de forma directa, ni como anular ni como parcial.

Más del eclipse

Según datos astronómicos y modelos de visibilidad para la ciudad de Ciudad de Guatemala, el evento no aparecerá en el cielo local. Sin embargo, para efectos de comprensión general y quienes viajen o sigan el fenómeno por transmisiones en directo desde otros lugares, la secuencia global será la siguiente (horario de Guatemala - CST):

• La fase inicial del eclipse global comienza aproximadamente a las 03:56 h.

• La etapa máxima ocurrirá cerca de las 06:11-06:13 h, momento en que la Luna cubre la mayor parte del disco solar en la trayectoria principal del eclipse.

• El evento global concluirá cerca de las 08:27 h hora guatemalteca, cerrando la fase observable desde otras latitudes.

Aunque Guatemala no experimentará este eclipse solar, quienes planeen seguirlo por medio de transmisiones en vivo o desde territorios donde sí es visible deben tomar precauciones.

