Netflix 2026: Nuevos precios en Guatemala

La plataforma de streaming líder Netflix anunció un ajuste en los precios de sus planes de suscripción en Guatemala, que entrará en vigor durante el año 2026. La modificación afecta a los tres principales tipos de suscripción que ofrece el servicio, con un incremento de aproximadamente US$1 por plan.
Según la información oficial, este aumento se aplicará a partir del próximo pago después de marzo de 2026, es decir, cada suscriptor verá reflejado el ajuste en su fecha de facturación habitual. Netflix suele informar por correo electrónico con anticipación a sus usuarios antes de implementar cambios en sus tarifas.
Los costos de suscripción mensuales que estarán vigentes para los usuarios en Guatemala son los siguientes:
• Plan Básico: US$6.99 al mes
• Plan Estándar: US$9.99 al mes
• Plan Premium: US$13.99 al mes
Más de los nuevos planes de Netflix
Estos importes representan un aumento frente a los precios anteriores, que hasta 2025 eran, aproximadamente, US$5.99 para el plan básico y US$8.99 para el plan estándar, y US$12.99 para el premium.
Al aplicar el tipo de cambio vigente, los nuevos precios aproximados en moneda guatemalteca quedarían así:
• Básico: Q53.56
• Estándar: Q76.54
• Premium: Q107.19
Esto significa que los suscriptores pagarán alrededor de Q7 a Q8 más al mes por cada plan en comparación con los precios del año anterior. Los planes Estándar y Premium permiten añadir miembros extra a la cuenta. Netflix confirmó que la tarifa por cada usuario adicional se mantiene en US$3.99 mensuales, sin cambios con respecto a 2025.
Aunque Netflix no ha detallado públicamente la razón específica para este ajuste, plataformas de streaming suelen revisar precios para sostener inversiones en contenido nuevo y mejoras tecnológicas para sus usuarios. Según comunicados previos, la empresa afirma que estos cambios responden a la necesidad de seguir ofreciendo una amplia biblioteca de series, películas y funciones.
El aumento de las tarifas de Netflix en Guatemala es parte de un ajuste global en varios mercados y afectará a los suscriptores a partir de sus próximos ciclos de pago en 2026.