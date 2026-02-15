Jason Momoa y Adria Arjona: Fotos Íntimas de Su Romance

Jason Momoa y Adria Arjona han vuelto a encender las redes al compartir fotos inéditas de su romance con motivo del Día del Cariño. La pareja publicó una serie de imágenes que muestran momentos íntimos y llenos de amor.
En las postales se les puede ver más felices que nunca celebrando su relación, demostrando que su historia de amor continúa consolidándose ante los ojos del público. Las fotografías, que rápidamente se viralizaron en Instagram y otras plataformas, incluyen momentos espontáneos de los dos actores abrazados, sonriendo y disfrutando de cada instante juntos.
Estas publicaciones han generado miles de reacciones y comentarios positivos de sus seguidores, quienes celebran el amor y la complicidad que se percibe entre Momoa y Arjona. El romance entre Jason Momoa, reconocido mundialmente por sus papeles en Aquaman y Game of Thrones, y Adria Arjona, actriz con raíces guatemaltecas y latina de gran proyección, se hizo público en mayo de 2024.
Durante ese año compartieron fotos juntos en redes sociales, confirmando oficialmente su relación. Además de celebrar el amor en redes, la pareja sorprendió hace unos meses con una visita a Guatemala, donde fueron vistos recorriendo lugares emblemáticos como Antigua Guatemala, el Mercado Central y el Parque Nacional Tikal.
Más del romance de Jason Momoa y Adria Arjona
Durante su estadía en el país centroamericano, Momoa y Arjona también asistieron juntos a uno de los conciertos de Ricardo Arjona, el cantante guatemalteco y padre de Adria, en la Sala Efraín Recinos. Su presencia en el espectáculo causó gran emoción entre el público guatemalteco, que no dudó en registrar y compartir los momentos en redes sociales.
Los videos y fotografías que circulan en plataformas como TikTok y Facebook muestran a la pareja caminando de forma relajada entre artesanías, paisajes coloniales y sitios turísticos.
Desde que Jason Momoa y Adria Arjona hicieron pública su relación, su historia no ha dejado de captar la atención de medios internacionales y fans de todo el mundo