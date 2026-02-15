 Bikini de Tanga: Marisol Padilla Celebra San Valentín
Farándula

El revelador bikini de tanga con el que la guatemalteca Marisol Padilla celebró San Valentín

Marisol Padilla volvió a robarse las miradas en redes sociales al compartir sensuales fotografías desde la playa.

Marisol Padilla
Marisol Padilla / FOTO: Instagram

Marisol Padilla volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una serie de fotografías desde la playa, donde celebró el Día de San Valentín junto a su pareja. La exconductora de televisión sorprendió a sus seguidores al posar con un mini bikini blanco de tanga que resaltó su figura y desató una ola de comentarios positivos.

Lejos de los foros y cámaras que marcaron su etapa como presentadora, Marisol Padilla se encuentra actualmente disfrutando de una nueva fase en su vida. Sin embargo, cada vez que publica contenido en sus redes sociales logra convertirse en tendencia, tal como ocurrió este 14 de febrero.

Marisol Padilla - Marisol Padilla

En las imágenes compartidas, la guatemalteca luce un minibikini en color blanco que combinó con un entorno paradisíaco de arena y mar.  La elección del atuendo no pasó desapercibida, pues sus seguidores no tardaron en reaccionar con cientos de halagos y mensajes de admiración.

Comentarios destacando su belleza, seguridad y estilo inundaron la publicación en cuestión de minutos. Marisol Padilla, quien durante años fue una figura reconocida en la televisión nacional, ha optado por mantener un perfil más reservado en los últimos meses.

Más de Marisol Padilla

Actualmente se encuentra alejada de los reflectores y enfocada en su vida personal, disfrutando de momentos en familia y apoyando de cerca a su hijo en sus proyectos. A pesar de su pausa mediática, la expresentadora mantiene una comunidad sólida en redes sociales, donde comparte fragmentos de su día a día, viajes y momentos especiales.

Esta reciente publicación desde la playa reafirma que su popularidad sigue intacta y que continúa siendo una de las guatemaltecas más comentadas en plataformas digitales.

Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vez

Carlos Peña anunció que será papá por tercera vez junto a su esposa, Christa García, con un emotivo video que enterneció a sus seguidores.

El mini bikini blanco se convirtió en protagonista no solo por su diseño atrevido, sino por el mensaje de confianza y amor propio que muchos usuarios destacaron en los comentarios. Para varios internautas, Marisol representa a una mujer que vive plenamente su nueva etapa, sin temor al qué dirán.

