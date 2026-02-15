Carlos Peña anuncia sorpresivamente su tercer hijo

El cantante guatemalteco Carlos Peña vuelve a ser noticia, pero esta vez no por un escenario o un lanzamiento musical, sino por una emocionante etapa personal. El artista anunció que será papá por tercera vez junto a su esposa, Christa García, noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores en Guatemala y el extranjero.
La revelación del embarazo no pasó desapercibida. A través de un hermoso y emotivo video compartido en redes sociales, la pareja confirmó que están en la dulce espera de su tercer hijo. En las imágenes aparece su segunda hija, quien se convierte en una pieza clave del anuncio al protagonizar uno de los momentos más tiernos del clip.
El audiovisual muestra a la familia reunida en un ambiente cálido y lleno de complicidad, donde la pequeña sostiene un mensaje que confirma la llegada de un nuevo integrante. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de felicitación por parte de fanáticos, amigos y colegas del medio artístico.
Carlos Peña, recordado por haber sido el ganador de Latin American Idol, ha construido una sólida carrera musical desde aquel triunfo que marcó un antes y un después en su vida. Su victoria lo convirtió en uno de los artistas guatemaltecos con mayor proyección internacional y en un referente para nuevas generaciones de cantantes.
El anuncio de Carlos Peña
El anuncio de que será papá por tercera vez llega en un momento importante para el cantante. Además de disfrutar esta nueva etapa familiar junto a Christa García y su hija, Carlos Peña se encuentra preparando el lanzamiento de su nuevo proyecto musical.
Aunque aún no ha revelado todos los detalles, el artista ha adelantado que este trabajo marcará una nueva etapa en su carrera, mostrando una faceta más madura tanto en lo personal como en lo artístico.
Sus seguidores esperan con entusiasmo este regreso musical, que promete sorprender con sonidos renovados y letras cargadas de emoción.