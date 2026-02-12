Actor de Puro Mula se Pronuncia sobre Muerte de Bailarina

La muerte de la bailarina guatemalteca Edith Pacheco ha generado una fuerte reacción en el ámbito artístico y en redes sociales. Entre las voces que se han pronunciado se encuentra Domingo Lemus, actor reconocido por su participación en la película Puro Mula.
El guatemalteco utilizó sus plataformas digitales para expresar su postura ante el fallecimiento que ha conmocionado al país. Lemus, recordado por interpretar al personaje de Joel Fonseca, compartió un comunicado en el que manifestó su pesar por la partida de la bailarina y envió condolencias a su familia, amistades y colegas del gremio artístico.
En el mensaje, difundido públicamente, se lee: "Desde BEST Picture System expresamos nuestra profunda consternación ante el fallecimiento de la bailarina Edith Pacheco". Asimismo, agregó: "Este un hecho que ha causado gran dolor a su familia y ha generado consternación en el gremio artístico guatemalteco".
Además, agregó: "Extendemos nuestra solidaridad a su familia, amistades y seres queridos en este momento tan difícil. Nos unimos al duelo y lamentamos profundamente esta irreparable pérdida." El comunicado también hace énfasis en el rechazo a cualquier forma de violencia y expresa la expectativa de que las autoridades realicen una investigación objetiva y conforme a derecho para esclarecer lo ocurrido.
Actor de Puro Mula en medio de la polémica
Asimismo, subraya la importancia del respeto hacia la memoria de Edith Pacheco y el debido proceso legal. Tras conocerse la noticia del fallecimiento, usuarios en redes sociales comenzaron a debatir y a compartir distintas opiniones.
En ese contexto, varios internautas señalaron públicamente al actor Daneri Gudiel, también vinculado al proyecto cinematográfico Puro Mula. Sin embargo, hasta el momento, dichas acusaciones circulan únicamente en plataformas digitales y no han sido confirmadas por autoridades competentes, por lo que se mantienen como señalamientos de carácter social y no judicial.
La muerte de Edith Pacheco ha provocado múltiples pronunciamientos de artistas y colectivos culturales que piden justicia y claridad en el caso.