 Actor de Puro Mula Relacionado con Muerte de Bailarina
Farándula

Señalamientos en redes vinculan a actor de Puro Mula con fallecimiento de bailarina guatemalteca

La muerte de la bailarina guatemalteca Edith Pacheco ha provocado conmoción en el ámbito artístico y un intenso debate en redes sociales.

Edith Pacheco , Edith Pacheco
Edith Pacheco / FOTO: Edith Pacheco

La muerte de la maestra y bailarina guatemalteca Edith Pacheco ha generado conmoción en el ámbito artístico nacional y ha provocado una fuerte reacción en redes sociales. Decenas de voces en redes sociales han comenzado a exigir justicia y esclarecimiento de los hechos.

La artista era reconocida por su amplia trayectoria en la formación y promoción de la danza en Guatemala. Tras conocerse el fallecimiento de Edith Pacheco, múltiples figuras femeninas ligadas a espacios culturales y artísticos se pronunciaron públicamente.

Foto embed
Edith Pacheco - Redes sociales

A través de comunicados y publicaciones digitales, expresaron su preocupación por las circunstancias que rodean el caso y pidieron que las autoridades investiguen con profundidad. Uno de los mensajes que más repercusión ha tenido proviene de una actriz guatemalteca, quien aseguró que existe un "único y principal sospechoso" que, según sus palabras, permanece en libertad y podría representar un riesgo para otras mujeres.

En el comunicado también se afirma que la bailarina no falleció por accidente, enfermedad o causa natural, lo que ha intensificado la presión social por respuestas claras. En ese contexto, mujeres cercanas al círculo de Edith Pacheco han señalado en redes sociales a Daneri Gudiel, actor recordado por su participación como "Pepino" en la película guatemalteca Puro Mula, como principal sospechoso.

Más de los señalamientos sobre la muerte de la bailarina guatemalteca

Las publicaciones han provocado un amplio debate digital, alimentando la exigencia de justicia y la necesidad de que el caso sea investigado con transparencia. Ante la magnitud de los señalamientos, se consultó al Ministerio Público sobre la situación; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se había emitido una postura oficial.

La ausencia de información institucional ha incrementado la incertidumbre y el interés público en torno al caso. Mientras tanto, la comunidad artística continúa manifestándose en memoria de Edith Pacheco, resaltando su legado cultural y su impacto como maestra de danza.

El caso sigue en desarrollo y se espera que las autoridades proporcionen información que permita esclarecer los hechos y responder a las inquietudes de la ciudadanía.

