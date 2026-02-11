Personalidad TV critica a Bad Bunny y es despedida

La figura de televisión Jill Zarin fue despedida de la serie The Golden Life después de que sus comentarios contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. El pasado 8 de febrero, el artista puertorriqueño Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Su presentación marcó un hito por ser íntegramente en español y por su enfoque cultural y político. Aunque recibió elogios de fans y celebridades por su energía y mensaje de unidad, también generó críticas entre sectores conservadores que cuestionaron su elección como cabeza del evento.
Zarin, de 62 años y conocida por su participación en The Real Housewives of New York City, publicó un video en redes sociales calificando el show de Bad Bunny como "el peor espectáculo de medio tiempo de la historia". En sus comentarios, la presentadora señaló que no era apropiado que la actuación fuera en español y cuestionó que no hubiera "personas blancas" en el escenario.
Además de describir algunos gestos del artista como inapropiados para una audiencia familiar. Estas declaraciones, consideradas por muchos como culturalmente insensibles, provocaron una ola de críticas en redes sociales y entre figuras públicas.
Más de la polémica contra Bad Bunny
Asimismo, fueron interpretadas como una postura políticamente cargada en un contexto donde temas de identidad y diversidad cultural están en el centro del debate. La productora Blink49 Studios, encargada de la nueva serie The Golden Life, confirmó que Zarin ya no formará parte del elenco debido a que sus comentarios no estaban alineados con los valores y estándares de la empresa.
El proyecto, que reúne a caras veteranas de la franquicia Real Housewives, seguirá adelante con otros participantes sin la presencia de Zarin.
Zarin se defendió tras su despido, reconociendo que quizá cometió un error y que eliminó el video original de sus redes sociales. Aun así, aseguró que todos merecen una segunda oportunidad.