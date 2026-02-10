 Esme la Chapina Deslumbra en Arriesgada Calzoneta
Farándula

Esme La Chapina hace desbordar sus atributos como nunca en arriesgada calzoneta

La influencer guatemalteca Esme La Chapina volvió a sacudir las redes al posar con una arriesgada calzoneta que acaparó miradas.

Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

La creadora de contenido guatemalteca Esme La Chapina volvió a encender las redes sociales. Lo anterior, tras compartir una serie de imágenes donde luce una arriesgada calzoneta que resaltó su figura y desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de "me gusta" y comentarios en los que sus fanáticos no dudaron en llenarla de halagos. En las fotografías, Esme aparece posando con total seguridad frente a la cámara, mostrando el estilo atrevido que la ha convertido en una de las personalidades digitales más comentadas del momento.

Foto embed
Esme La Chapina - Esme La Chapina

La elección de su atuendo captó la atención por su diseño llamativo, que acentuó su silueta y reforzó la imagen confiada y auténtica que proyecta en redes sociales. La reacción del público no se hizo esperar. Sus seguidores celebraron la publicación con mensajes positivos, destacando su carisma y presencia.

Este tipo de contenido confirma la fuerte conexión que mantiene con su comunidad digital, que sigue de cerca cada actualización que comparte. Actualmente, Esme La Chapina supera los 300 mil seguidores en Instagram, una cifra que refleja su crecimiento constante como influencer.

Más de Esme La Chapina

Su perfil combina fotografías de estilo de vida, moda, rutinas personales y momentos cotidianos que permiten a sus fans conocer distintas facetas de su personalidad.  Esta mezcla de cercanía y producción visual cuidada ha sido clave para consolidar su presencia en plataformas digitales.

Más allá de una sola publicación, Esme ha construido una identidad reconocible dentro del entretenimiento digital guatemalteco. Su contenido suele destacar por la confianza con la que se presenta ante la cámara, así como por su capacidad de generar conversación entre sus seguidores.

Ella es Marcela Flores, la guatemalteca que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl

Marcela Flores Calderón brilló junto a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, representando a Guatemala ante millones de espectadores.

Esa interacción frecuente fortalece su marca personal y la mantiene vigente en un entorno altamente competitivo. Con una audiencia fiel y en crecimiento, Esme La Chapina continúa posicionándose como una de las creadoras de contenido más influyentes de Guatemala.

